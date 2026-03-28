Los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo' han elegido a uno de los dos concursantes para apoyar

Sandra Barrios defiende a Almudena de las críticas: "La 'princesita' está bajo las mismas condiciones"

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La convivencia en ‘Supervivientes 2026’ está más tensa que nunca, sino que se lo digan a Toni Elías y Almudena que el conflicto que mantienen ambos está siendo uno de los que más están dado que hablar. En una edición marcada, como siempre, por el desgaste físico, el hambre y la tensión constante, su enfrentamiento se ha convertido en uno de los grandes ejes del reality.

Todo estalló en plena noche en la playa, cuando un problema aparentemente menor —el espacio para dormir— terminó desencadenando una discusión de gran intensidad. Toni Elías, visiblemente superado por la situación, acabó explotando contra varios compañeros, especialmente contra Almudena, en un momento que sorprendió tanto a la audiencia como al propio grupo. El expiloto llegó incluso a abandonar el campamento durante unos minutos, completamente fuera de sí.

La escena no solo evidenció el límite emocional al que están llegando muchos concursantes, sino que también marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Desde entonces, la tensión entre Toni y Almudena ha sido palpable, con reproches cruzados y posturas cada vez más distantes. De hecho, la propia Almudena ha llegado a mostrarse especialmente afectada dentro del grupo, reconociendo sentirse desplazada en algunos momentos.

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¿Team Almudena o team Toni?

Desde esta web, hemos querido trasladar el conflicto a los platós de programas como ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’, donde los colaboradores han tomado partido… aunque no todos en la misma dirección.

Algunos, como Adriana Dorronsoro o Pepe del Real, no han dudado en posicionarse claramente a favor de Almudena, dejando entrever que la actitud de Toni no termina de convencerles. Otros, sin embargo, introducen matices y recuerdan lo complicado que es convivir en condiciones extremas, apuntando que este tipo de estallidos pueden ser más comprensibles de lo que parecen desde fuera.

También hay voces que sorprenden al alinearse con Toni Elías, defendiendo que su reacción podría estar motivada por el desgaste o incluso por una situación personal más profunda de lo que se ve en pantalla. Y, por si fuera poco, hay quienes desconfían de ambos y lanzan reflexiones que añaden aún más incógnitas al conflicto. ¿Quién tiene realmente la razón para los colaboradores? ¿Se trata de un problema puntual o de una ruptura definitiva en la convivencia? Las respuestas de los colaboradores las tienes en el vídeo que encabeza la noticia, ¡dale al play!

Carlos Tatay, defensor de Toni Elías: "Las personas que van en silencio pueden atacar muy fuerte"

El paso de Toni Elías por 'Supervivientes 2026' está siendo uno de los más complicados de la edición, especialmente por su presencia constante en las nominaciones. En este contexto, su amigo Carlos Tatay ha salido en su defensa, aportando una visión diferente sobre lo que está ocurriendo en la isla.

Carlos Tatay explicó que estas nominaciones no responden únicamente al rendimiento en las pruebas, sino también a los factores más estratégicos y emocionales. Defendió que, en muchas ocasiones, los concursantes optan por señalar a perfiles concretos por cómo se integran en la convivencia o por la percepción que generan en el grupo.

Dale al play para ver su reflexión al completo.