Aguasantas Vilches sorprende con su inesperada decisión sobre el embarazo: “No quiero…”

Natalia Sette 13 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' explica la decisión que ha tomado a pesar de la opinión de su familia

La reacción de la madre de Aguasantas al saber que está embarazada de su primer hijo

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Aguasantas Vilches vuelve a situarse en el centro de todas las miradas tras compartir una inesperada decisión sobre su embarazo. La exconcursante de ‘GH VIP’, que hace apenas unos días abría su corazón contando cómo descubrió que estaba esperando su primer hijo junto a Juan José Peña, ha sorprendido ahora a sus seguidores con una confesión.

Después de reconocer que convertirse en madre no entraba en sus planes y que tuvo que asimilar la noticia poco a poco , la andaluza continúa viviendo esta etapa de una manera muy personal. Tanto es así que ha decidido tomar una decisión poco habitual en estos tiempos: no quiere saber el sexo del bebé hasta el momento del parto.

Todo ha surgido a raíz de una de las preguntas más repetidas que recibe a diario. “Cuando te dicen lo que es Santy”, le planteaban en redes sociales. Su comunidad tiene muchas ganas de saber si será niño o niña. Ella misma ha reconocido que se trata de “la pregunta que más se repite en mi MD”.

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Lejos de seguir la tendencia de muchas influencers, que optan por compartir ‘gender reveals’ o desvelar el sexo del bebé durante la gestación, Aguasantas ha decidido ir en la dirección contraria. A través de una imagen frente al espejo, en la que muestra el evidente crecimiento de su barriga, ha confesado su decisión: “Creo que no quiero saber qué será hasta que nazca”.

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Una elección que no ha sido fácil, especialmente teniendo en cuenta la presión de su entorno más cercano. “Aunque tengo a toda la familia queriendo saberlo”, ha añadido divertida. Aun así, la influencer parece tener claro que quiere vivir este proceso de una forma más íntima.

Tras admitir públicamente que no deseaba ser madre y que este embarazo ha supuesto un cambio radical en su vida, Aguasantas está afrontando esta etapa desde una perspectiva completamente diferente al resto de creadoras de contenido. Aunque comparte muchos detalles del proceso, prefiere guardarse muchos otros para su intimidad.

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Lo que no para de mostrar es el crecimiento de su tripita. Con un video desayunando al sol, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ enseña su vientre al descubierto. Desde que compartió el video del anuncio, el aumento es muy notable. Aguasantas está de 13 semanas de embarazo, lo que equivale al final del tercer mes y al comienzo del cuarto mes de gestación. La influencer no puede esperar a ver cómo crece su bebé dentro de ella.