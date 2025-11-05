Lorena Romera 05 NOV 2025 - 14:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre su salud mental tras ser relacionada con el jugador del Real Madrid

Amor Romeira cuenta la verdad de la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

María Aguilar, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' como tentadora y después participó como pareja junto a David Vaquero, ha contado el problema que ha sufrido tras ser relacionada con Kylian Mbappé. La influencer, conocida en redes como María Brunn, se ha sincerado sobre el proceso psicológico que ha atravesado en estas últimas semanas, marcadas por el revuelo mediático que ha generado su presunto romance con el jugador del Real Madrid.

La información salió a la luz en el videopodcast de mtmad, 'En todas las salsas', donde contaron que se había visto a la malagueña en París, justo cuando el galáctico se encontraba en la capital francesa. Además, Pedro Jota, que era quien daba en exclusiva, apuntaba a que la influencer habría estado el palco del equipo merengue en los últimos partidos. Además, salía a la luz una imagen de la presunta pareja junto a unos fans. Una foto que se analizó si estaba o no creada por inteligencia artificial.

"Estoy sola, estoy soltera, no estoy conociendo a nadie... y creo que eso responde a todo", decía la tentadora de 'La isla de las tentaciones' cuando le preguntábamos en exclusiva en la alfombra de los GenZ. Unos premios en los que, a pesar de acudir radiante, muy sonriente -incluso estrenando cambio de look, luciendo por primera vez su nueva melena castaña-, reconoce que no se sentía nada bien a nivel anímico.

A través de su perfil de Instagram, la que fuera tentadora y participante de 'La isla de las tentaciones' se ha desahogado sobre el problema que ha sufrido tras ser relacionada con Mbappé. Una trama que la ha convertido en el foco mediático y que, sin duda, ha marcado estas últimas semanas. "Últimamente estoy muy antisocial. No me apetece relacionarme, no me apetece... El otro día estuvimos en los GenZ y yo quería huir. Siempre he sido muy social, pero me apetece estar en mi casa, sola", se ha lamentado la influencer.

"Quería huir, me apetecía estar sola"

Unas palabras que dejaban muy preocupados a sus seguidores, que rápidamente le hacían llegar todo tipo de mensajes de cariño. Un amor virtual que ha debido hacer efecto, pues poco después María Aguilar ha compartido un storie diciendo que se encontraba mucho mejor, recuperando su esencia. "Estoy supercontenta porque vuelvo a ser yo. He tenido dos o tres semanas horribles. Octubre para mí ha sido... fatal. He estado superdeprimida, no tenía ganas de nada. Pero estoy recuperando mi energía, estoy muy feliz", ha celebrado la participante de 'La isla de las tentaciones' en dos ocasiones; primero como soltera y luego como pareja, junto a David Vaquero.