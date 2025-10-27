Rocío Molina 27 OCT 2025 - 12:52h.

El ex de Patricia Steisy ha contado la experiencia paranormal que ha vivido tras la muerte de su madre y que le ha cambiado la vida

Pablo Pisa abre las puertas de su nuevo proyecto profesional y enseña los primeros detalles: "Es una pasada"

Compartir







Pablo Pisa está transitando por un nuevo camino para entender la muerte tras sufrir la reciente y durísima pérdida de su madre. El exnovio de Patricia Steisy está pasando por el momento más difícil que jamás habría imaginado. Roto y en un fin de semana que se le ha hecho especialmente cuesta arriba, el arquitecto ha revelado la experiencia con el más allá que ha tenido y que le ha dejado profundamente tocado.

Todavía entre agitado y emocionado por lo que ha vivido, Pablo Pisa ha compartido con sus seguidores su crisis y la experiencia que ha recibido como un regalo en el momento que más lo necesitaba. Para él, este ha sido un fin de semana duro en el que ha añorado más que nunca el no tener la presencia de su madre y en su necesidad de sentirla.

El arquitecto se ha dejado ver con una bata de ella puesta al haber recogido sus cosas y en lo que ha experimentado tras esto. "Me he quedado con ropa de mamá que me trae unos recuerdos preciosos. Esta bata súper suave se la regalé unos Reyes y se la ponía siempre en la sierra cuando hacía frío. Me la pongo y es como si la abrazase. Ay, mamá no sales de mi cabeza. Te adoro", ha expresado para después romperse por completo.

El padre de Athenea, su hija en común con la exconcursante de 'Supervivientes', ha sentido un gran bajón al ver la ropa de su madre y ponerse a guardar sus prendas. Tanto ha sido así que ha roto a llorar y sentido la necesidad de salir al jardín para respirar porque sentía que se asfixiaba dentro de casa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Es ahí donde Pablo Pisa ha vivido una experiencia paranormal al ponerse a hablar con su madre para pedirle ayuda y que le hiciera más llevadero ese dolor que estaba sintiendo. "Os juro que cerré los ojos y sentí a mi madre abrazándome. Sentí sus brazos blanditos y su pelo. Os juro que de repente dejé de llorar y respiré tranquilo", cuenta.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Cerré los ojos y sentí a mi madre abrazándome. Sentí sus brazos blanditos y su pelo. De repente dejé de llorar y respiré tranquilo", Pablo Pisa

Según él, ese instante ha sido un regalo que le ha hecho su madre, un momento para estar solos y poder decirse lo que se les ha quedado pendiente mediante un abrazo. "Durante unos segundos con los ojos cerrados la sentí tanto y tan real. Le di las gracias y le dijo cuánto la quiero", ha señalado.

Desde ese momento, Pablo Pisa ha descrito que ha sentido como una especie de paz o tranquilidad que no tenía antes. "Es súper raro, pero desde que se fue, me he dado cuenta de que hay algo más. Que esto no acaba aquí. Sé que está aquí conmigo. Lo tengo clarísimo", ha dicho aliviado tras haber vivido esto.