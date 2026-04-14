Estela Grande desvela el motivo por el que ha pasado la primera noche lejos de sus bebés: “Me daba miedo irme”
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente sobre cómo ha ido su primera noche sin sus bebés, Luca y Liah
Estela Grande, acostumbrada a compartir con su comunidad todos los aspectos de su maternidad, ha compartido cómo ha vivido una decisión que le generaba muchas dudas: separarse de sus bebés por primera vez durante toda una noche. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ desvela el motivo que la ha llevado a tomar esa decisión.
Acostumbrada a mostrar su día a día con total naturalidad, la influencer ha reconocido que no fue una decisión fácil. “Es la primera vez que voy a dejar a los bebés una noche, son 24 horas”, ha confesado a través de sus ‘stories’. Por un lado, la ilusión de tener tiempo para ella misma; por otro, el miedo lógico de cualquier madre primeriza al separarse de sus hijos durante tanto tiempo.
Durante días, Estela estuvo valorando si dar ese paso o no. Finalmente, entendió que también necesitaba ese respiro. “Siento que me va a venir súper bien, no sabía si hacerlo o no pero me va a venir muy bien”, explicaba a sus seguidores con total honestidad. Este tiempo de casa se lo ha tomado para embarcarse en un plan muy especial junto a sus amigas.
“Vamos a hacer un brunch, la novia piensa que es solo eso pero cuando estemos allí le decimos que nos vamos”, contaba divertida. Lo que parecía una simple quedada escondía en realidad una sorpresa mucho mayor: una despedida de soltera al completo. El destino elegido fue un monasterio reconvertido en spa, donde pudieron disfrutar de una experiencia completamente enfocada a la desconexión.
“Nos vamos a pasar el fin de semana a un monasterio que es un spa”, adelantaba. Allí, el grupo vivió una jornada pensada al detalle: desde un picoteo al atardecer acompañado de vino, hasta una cena cuidada “con su minuta y todo”. Además del descanso, también hubo espacio para actividades más creativas, como un taller de ramos de flores. Un plan completo que, finalmente, terminó siendo justo lo que Estela necesitaba.
Tras vivir estas 24 horas lejos de sus hijos, la influencer no ha dudado en compartir cómo se siente ahora. “Estas 24h desconectando con mis amigas han sido mágicas. Me daba mucho miedo irme, pero qué bien me ha sentado”, ha confesado. La expareja de Diego Matamoros ha dejado claro que desconectar de vez en cuando no solo es necesario, sino también positivo para poder volver con más energía y disfrutar aún más de sus hijos.