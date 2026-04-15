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El antojo de Marta Castro, a pocos días de dar a luz a su hija en común con Rodri Fuertes

El antojo de Marta Castro, a pocos días de dar a luz a su hija en común con Rodri Fuertes
Marta Castro, exconcursante de 'GH VIP'. INSTAGRAM
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Marta Castro continúa compartiendo sus últimos días antes de dar a luz a su hija en común con Rodri Fuertes. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ no puede más, está ya muy cansada y el embarazo se le está empezando a hacer eterno. Mientras tanto, la influencer sigue teniendo antojos propios de su estado. 

Tras hablar abiertamente del método de lactancia que llevará a cabo con su bebé, la influencer ha compartido con sus seguidores su última obsesión. A pesar de llevar ya 9 meses embarazada, parece que los antojos no han disminuido. Ya contó hace un tiempo que uno de los antojos que tenía era el helado de fruta.

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Esta vez le ha dado por algo aún más dulce: galletas Tosta Rica. La creadora de contenido ha subido una foto de su desayuno a sus ‘stories’. Una taza repleta de leche con chocolate y varias de estas galletas. Un desayuno sencillo pero cargado de nostalgia con el que muchos de sus seguidores se han sentido identificados.

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Pero, ¿por qué aparecen estos antojos durante el embarazo? Aunque no existe una única explicación científica, los expertos coinciden en que pueden estar relacionados con cambios hormonales, alteraciones en el gusto y el olfato, e incluso con necesidades nutricionales específicas del cuerpo. 

Durante la gestación, el organismo experimenta una auténtica revolución, lo que puede provocar desde rechazo a ciertos alimentos hasta deseos muy concretos y, en ocasiones, poco habituales. Además, el componente emocional también juega un papel importante, ya que estos antojos pueden estar ligados a recuerdos.

Marta Castro entreteniéndose mientras espera a dar a luz
Marta Castro entreteniéndose mientras espera a dar a luz. telecinco.es

Mientras lidia con estos pequeños caprichos, Marta intenta hacer más llevadera la espera como puede. Y es que la recta final se le está haciendo especialmente larga. De hecho, ha sido el propio Rodri el que la ha grabado para que su comunidad vea como pasa el tiempo. “Mata el tiempo como puede”, ha puedo el influencer en un video de su pareja regando el jardín.

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