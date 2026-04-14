Marta Castro explica el método de lactancia que seguirá con su hija en común con Rodri Fuertes

Natalia Sette 14 ABR 2026 - 19:08h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela si desea darle el pecho a su hija con Rodri Fuertes

Marta Castro, embarazada de 9 meses, se queda encerrada en el baño antes de realizarse una importante prueba

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Marta Castro continúa viviendo con intensidad la recta final de su embarazo . A tan solo unos días de dar a luz a su primera hija junto a Rodri Fuertes, la exconcursante de ‘GH VIP’ no deja de compartir cada detalle con sus seguidores. Entre nervios, síntomas físicos y la incertidumbre de no saber cuándo llegará el momento, Marta ha querido explicar el método de lactancia que seguirá con la bebé.

Después del pequeño susto que vivió recientemente al despertarse con náuseas y malestar , ahora la influencer ha centrado su atención en cómo alimentará a su bebé. “Acabo de meter en la maleta dos chupetes que no había metido en un principio”, ha comenzado explicando en sus ‘stories’.

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Marta desvela por qué en un primer momento había decidido no meterlos en su maleta del hospital. “Dicen que si das pecho, el chupete puede interferir a la hora de las tomas”, ha comentado. A raíz de esto, le surgieron dudas sobre sí ponerle o no chupetes a su bebé. Aún así, Marta tiene ya experiencia previa con su hijo Hugo, fruto de su primer matrimonio con Fonsi Nieto. “Yo con Hugo no tuve problema, voy a repetir patrones”, ha afirmado con seguridad.

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La creadora de contenido ha recordado cómo fue este proceso en su anterior maternidad. “Hugo cogió el chupete en el mismo hospital y estuve dándole pecho”, ha explicado. Marta sabe que cada bebé y cada experiencia son diferentes y lo que funcionó con su hijo Hugo, podría no funcionar con la bebé.

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“Voy a fluir, lo mismo le doy el pecho dos semanas, 6 meses o 10 meses, como me vaya sintiendo yo bien y la bebé”, ha dicho con total sinceridad. Además, Marta ha compartido otra de sus ideas respecto a la alimentación: combinar lactancia materna con biberón. Este método se llama lactancia diferida y hay otras influencers como Estela Grande la llevan a cabo.

“Mi idea es sacarme leche para algunas tomas y darle biberón”, ha explicado. Esta es una opción cada vez más habitual entre madres que buscan mayor libertad, pues el biberón se lo podría dar Rodri Fuertes o cualquier otro miembro de la familia mientras ella descansa o hace otras cosas.

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Sin embargo, hay un detalle que le ha generado cierta confusión y que no ha dudado en comentar con su comunidad para saber qué opinan. “El otro día me salió un médico diciendo que la leche materna de por las noches contiene melatonina, que ayuda a regular el sueño del bebé”, ha contado sorprendida. Esta información implica que el momento en el que se extrae la leche podría influir en el descanso del bebé. “Si te sacas leche por la noche, no le puedes dar esa leche a las 3 de la tarde”, ha añadido.

Ante esta situación, Marta ha reconocido que se siente algo perdida. “En esto sí que le voy a pedir ayuda a mi matrona y a vosotras porque estoy fuerísima”, ha confesado entre risas. Mientras espera el momento del parto, Marta Castro continúa informándose, compartiendo dudas y preparándose para una nueva etapa.