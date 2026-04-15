Natalia Sette 15 ABR 2026 - 18:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vuelve a ir a la peluquería para hacer un cambio y parece que a sus seguidores no les ha gustado

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, desvela cuál es su trabajo tras apartarse de las redes sociales

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Zayra Gutiérrez vuelve a acaparar todas las miradas tras someterse a un nuevo cambio de look que no ha dejado indiferente a nadie. Después de sorprender hace unos meses con su paso del rubio a un castaño oscuro intenso , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha decidido dar un paso más allá y renovar su imagen.

La hija de Guti y Arantxa de Benito se pone en manos de profesionales para darse un nuevo aspecto. “Hoy ha tocado un pequeño cambio!!”, ha comenzado escribiendo la influencer junto a varias imágenes de su nuevo ‘look’. Aunque mantiene el tono oscuro que ya había adoptado anteriormente, esta vez el protagonismo no se lo lleva el color.

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A pesar de estar alejada de las redes sociales , sigue compartiendo partes de su vida, y esto no iba a ser menos. La joven se ha hecho un flequillo recto, denso y muy marcado. “No me puede gustar más tanto el flequillo como el color!!!”, ha dicho entusiasmada. Ella, sin duda, está encantada con el resultado. “Siempre en las mejores manos”, ha concluido, agradeciendo el trabajo de su estilista.

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El cambio, aunque aparentemente sencillo, supone una transformación notable en su imagen. El flequillo recto aporta un aire más sofisticado y moderno, pero también endurece las facciones, creando un contraste muy llamativo con su piel clara y sus ojos claros. Como suele ocurrir con este tipo de cambios, las redes sociales no han tardado en reaccionar.

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Y, una vez más, las opiniones han estado completamente divididas. Algunos seguidores no han dudado en mostrar su desacuerdo con el resultado. “Me recuerda un poco a Camilo Sesto… no favorece el color negro en el pelo siendo tan blanca y con ojos claros”, comentaba uno. Otros han sido aún más críticos con el corte: “El flequillo cortado a bocado” o “Cada vez peor hija”, se puede leer entre los mensajes.

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También ha habido quienes han tirado de ironía al ver un nuevo cambio en la influencer: “Tú lo de estar quieta… como que no va contigo!!!”, ha dejado en la publicación otra internauta. Sin embargo, no todo han sido críticas. Muchos seguidores han salido en su defensa, asegurando que está “guapísima” y que el flequillo le favorece más de lo que parece a primera vista. Otros destacan que el tono oscuro potencia sus rasgos y le aporta personalidad.