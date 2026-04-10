Natalia Sette 10 ABR 2026 - 17:04h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela los síntomas que tiene y cómo se encuentra a punto de dar la bienvenida a su segunda hija

Rodri Fuertes publica la foto más especial de Marta Castro

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La recta final del embarazo de Marta Castro está siendo mucho más intensa de lo que esperaba. A tan solo unos días de dar la bienvenida a su primera hija en común con Rodri Fuertes, la incertidumbre se ha instalado por completo en su día a día. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido hoy un delicado episodio de salud por el que ha pasado nada más despertar.

Estos últimos días, la pareja no ha dejado de actualizar a sus seguidores prácticamente a cada rato para confirmar que, por el momento, el parto no ha comenzado. Todo apunta a que la bebé podría llegar en cualquier momento y eso ha hecho que cada pequeño síntoma cobre una importancia especial.

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De hecho, ha sido la propia Marta quien ha encendido las alarmas tras compartir cómo se encontraba esta misma mañana. “Hoy me encuentro un poco regular, será una señal… quién sabe”, ha confesado en sus redes sociales, dejando entrever que podría estar ante uno de los primeros avisos del parto.

La influencer ha detallado los síntomas que estaba experimentando, generando aún más preocupación entre sus seguidores. “Tengo ganas de vomitar todo el rato”, ha explicado con total naturalidad. Aun así, ha querido tranquilizar a todos rápidamente aclarando su situación: “Estoy en casa, no os penséis que estoy en el hospital”.

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Aunque no se encuentra del todo bien, parece que todavía no ha llegado el momento. Mientras tanto, lo tiene todo bajo control en temas de organización. Marta ha confirmado que tanto su maleta como la de la bebé están completamente preparadas para el gran día. Sin embargo, ha optado por no mostrar su contenido, asegurando que lleva “lo típico” que cualquier futura madre incluye para el hospital.

A pesar de los nervios y las molestias, la creadora de contenido intenta mantener cierta normalidad en su rutina. Horas después, ha compartido que había decidido salir a tomar un poco el sol en la puerta de su casa para despejarse. Un intento de relajarse que, según ella misma ha contado, no ha sido del todo efectivo debido a las obras que están teniendo lugar en la vivienda de al lado.

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Entre síntomas, nervios y una espera que se hace cada vez más larga, Marta afronta los últimos días antes de conocer a su hija. La emoción es evidente, pero también lo es la incertidumbre de no saber exactamente cuándo llegará el momento. Por ahora, solo queda seguir atentos a sus redes sociales, donde promete avisar en cuanto la pequeña decida que es su hora de salir.