Natalia Sette 16 ABR 2026 - 10:01h.

La influencer propone tres diferentes outfits para aquellas que no quieren asistir a la Feria de Abril vestidas de flamenca

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Marina Romero ha querido adelantarse a una de las citas más esperadas del calendario con una propuesta que no ha pasado desapercibida. La pareja de Javier Tudela y nuera de Makoke ha compartido con sus seguidores tres ideas de estilismos pensados para disfrutar de la Feria de Abril sin necesidad de vestir el tradicional traje de flamenca.

Tras su escapada a Teruel , la influencer ha centrado su energía en una fecha muy importante: la Feria de Abril. “Tres looks fáciles de adaptar, tres estilos distintos y un mismo plan: disfrutar”, ha escrito junto al vídeo en el que muestra las tres opciones. Una propuesta pensada para todas aquellas personas que quieren acudir a la feria elegante pero sin ir vestida de flamenca.

El primer look apuesta por el negro como protagonista absoluto. Marina luce un top halter con caída fluida que se anuda al cuello, dejando los hombros al descubierto y estilizando la figura. Lo combina con un pantalón con solapas, muy en tendencia actualmente, de tiro alto que aporta movimiento y sofisticación. Ha culminado el outfit con un pañuelo de flecos para darle el toque flamenco característico de este evento.

El segundo outfit mantiene la base en negro, pero con un enfoque más desenfadado. En este caso, la influencer opta por un vestido corto satinado con escote en pico que marca la silueta, sobre el que añade una americana cropped de corte estructurado. Para la esencia flamenca, ha elegido el vestido con estampado de lunares, típicos en los trajes de flamenca.

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Por último, el tercer look rompe con la intensidad del negro y apuesta por tonos neutros. Marina aparece con un vestido largo en color beige, de corte ajustado en la parte superior y falda con caída fluida. El cuello cerrado y el diseño minimalista aportan elegancia, mientras que la prenda se adapta perfectamente al cuerpo, creando una silueta estilizada. Lo acompaña con una americana negra en la mano, que eleva el conjunto y sirve para las noches más frías.

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La Feria de Abril es una de las celebraciones más emblemáticas de España, conocida por sus casetas, su ambiente festivo y, por supuesto, por la moda. Aunque el traje de flamenca es el gran protagonista, cada vez son más las personas que optan por alternativas como vestidos largos, conjuntos dos piezas o estilismos más minimalistas.

Con estas tres propuestas, Marina Romero demuestra que es posible adaptarse a la feria sin perder estilo ni personalidad. Es ideal para quienes quieren disfrutar del evento con un look diferente, cómodo y fiel a su propio gusto.