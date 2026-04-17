Rocío Molina 17 ABR 2026 - 14:42h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' habla sobre la caída de pelo que está experimentado y su relación con el 'clean look'

Alba Díaz comienza su reto físico para ponerse en forma tras engordar 6 kilos: "Quererme también es esto"

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Alba Díaz lleva a diario el 'clean look', un tipo de peinado que se ha hecho viral entre los jóvenes que tiene un acabado muy brillante y en donde el cabello está totalmente retirado del rostro y muy tirante, recogido en moño o coleta. Una moda que ha hecho saltar las alarmas y que tiene consecuencias según alertan los médicos y de la que se ha hecho eco la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' al contar que por ella está perdiendo pelo.

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Con la misma naturalidad con la que ha contado recientemente que ha aumentado de peso y que está poniendo solución para, en resumidas cuentas, quererse más, la influencer de 26 años ha seguido en esa misma línea de sinceridad a la hora de hablar de su pérdida de pelo.

La creadora de contenido ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram donde aparece con el famoso 'clean look', pero deja claro que va a abandonar este peinado porque no le está viniendo bien. "No sabéis el dolor de cabeza que tengo", ha comenzado diciendo en relación al moño tirante que lleva y que es el foco de este y de otros problemas.

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Según expertos como la doctora Anna López Ferrer, dermatóloga del Hospital de Sant Pau, el uso repetido de moños y coletas siguiendo esta estética que se caracteriza por la tensión para retirar el cabello del rostro, debilita el folículo piloso. Y, lo que comienza como una molestia leve puede derivar en un daño irreversible y un problema de alopecia.

Una advertencia que se ha hecho pública ante los nuevos casos que les están llegando a las consultas y al que ahora se ha sumado Alba Díaz al contar que está padeciendo directamente las consecuencias de este peinado.

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"Están diciendo muchísimo en las noticias también que los 'clean looks' están haciendo que todas y todos los que nos lo hacemos nos quedemos sin pelo en esta zona y a mí me está pasando", ha confesado la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' sobre los efectos que está notando.

Este tipo de alopecia que están viendo que es derivada del peinado viral se manifiesta inicialmente en la línea de nacimiento del pelo y en las sienes donde el cabello es más fino y propenso a desprenderse bajo la tensión. Una situación que hecho que Alba Díaz tome una decisión: "Tengo que dejar el 'clean look' aparcado. Lo voy a intentar de verdad", ha dicho tras notar este problema en su melena al quitarse el moño.