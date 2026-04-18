La artista catalana quiso mandar un consejo que tendría que haber aplicado a la hora de conocer a este chico

Polémica en el concierto de Rosalía en Barcelona: actúa sin fotoperiodistas acreditados y desata críticas por el control de las imágenes

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BarcelonaAlba Farelo, conocida como Bad Gyal, ha acudido a uno de los momentos más esperados y virales que ocurren en los conciertos de Rosalía: el confesionario. La cantante contó que empezó a verse con un chico que "no era interesante, pero le aportaba otras cosas": "Me servía para relajarme del estrés, era muy corporal". Aunque reconoció que vio algunas red flags: “Íbamos a cenar y trataba mal a los camareros, era arrogante, el típico guapo de familia bien”.

Bad Gyal confesó que todavía no entiende por qué se fija en este tipo de hombres: “Yo pensaba por qué solo me gustan los cardos, por qué solo me gustan los cardos, si solo me llevan disgustos”. Pero el detalle más sorprendente vino después. La artista de Vilassar de Mar estaba con el chico en la cama cuando él le preguntó: "¿Y no has pensado en ponerte tetas?". A lo que ella no dudó en responder: "Y tú, ¿no has pensado en no opinar de cuerpos ajenos?”.

“No ignores las primeras red flags": el consejo de Bad Gyal

La artista catalana quiso mandar un consejo que, según ella, tendría que haber aplicado a la hora de conocer a este chico. “No ignores las primeras red flags. Y si un tío habla mal a los camareros, es arrogante…”. Rosalía, sin dar crédito a la situación, concluyó el confesionario diciendo: "En la conquista, todos ponen su mejor versión; pues si esta es su mejor versión...". Bad Gyal agradeció no haberse enamorado de esa 'perla' y Rosalía quiso dedicar ese momento a "todas las perlas" que seguro que estaban presentes esa noche.

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Uno de los momentos más icónicos de los conciertos de Rosalía son los confesionarios. La cantante sube al escenario del Palau Sant Jordi a invitados e invitadas famosas para que hablen sobre una mala experiencia amorosa. Después de los relatos de Yolanda Ramos y Guitarricadelafuente, anoche le llegó el turno a Bad Gyal.

Este sábado, su último concierto antes de marcharse a Ámsterdam

El concierto de este viernes es el primero tras el lanzamiento de la versión extendida de LUX, publicado esta madrugada. En LUX: (Complete Works). La cantante catalana ha añadido cuatro nuevas canciones: Focu’ranni, Novia Robot y Jaenne; y una nueva versión de uno de los temas del álbum, Dios es un Stalker (versión Francotiradora).

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Este sábado llega la despedida de Rosalía en Barcelona, su ciudad, con el cuarto y último concierto. Sus fans están impacientes por conocer quién será el invitado o invitada que acuda en la última noche antes de que la artista siga su LUX Tour. en Ámsterdam.