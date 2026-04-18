Rocío Molina 18 ABR 2026 - 09:00h.

La exnovia de Álvaro Muñoz Escassi está probando un tratamiento estético para esculpir su cuerpo y del que ya está experimentado positivos resultados

Álvaro Muñoz Escassi responde a Sheila Casas al debate de la edad y aclara qué siente por ella

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Sheila Casas ha compartido el nuevo tratamiento estético al que se está sometiendo para eliminar la grasa localizada y esculpir su cuerpo. En concreto, la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' y exnovia de Álvaro Muñoz Escassi quiere mejorar dos zonas en las que ya lleva tres sesiones y comienza a notar resultados: la zona de las cartucheras y rodillas. Después de descubrir el tratamiento con con polinucleótidos en el que ha confiado en otras ocasiones, ahora ha explicado los puntos clave de esta remodelación 360 sin cirugía.

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La influencer de 38 años ha explicado que va por su tercera sesión y que ya va notando los efectos de esa reducción de volumen y la sensación más definida en la piel. Pese a que ella cuida su alimentación y lleva una buena rutina de ejercicio, ha confiado en este tratamiento para reducir la grasa localizada en zonas en las que es más complicada que desaparezca: cartucheras, rodillas, abdomen o flancos.

Este tratamiento al que se está sometiendo la hermana Mario y Óscar Casas se presenta como una alternativa no invasiva y que no requiere reposo ni nada especial para la recuperación. "Todavía tengo algunos hematomas por los pinchazos", ha mostrado la también actriz de las secuelas para disolver la grasa localizada y tensar la piel. Sin embargo, esta aplicación de microinyecciones de los denominados cócteles lipolíticos estimulan el sistema linfático y cuyos principios naturales, luego el cuerpo elimina sin mayor perjuicio.

Al no requerir quirófano, ni anestesia general, se puede hacer vida normal, aunque los médicos sí que marquen unas recomendaciones generales. Las que apuntan en la clínica de confianza a la que Sheila Casas ha acudido indican que hay que evitar el calor en la zona tratada durante las primeras 24 horas y tampoco tocar la zona entre las 48 y 72 horas o tener demasiada actividad física

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Precio del tratamiento y cuidados

En cuanto al precio de este tratamiento estético al que se está sometiendo la exparticipante de 'Bailando con las estrellas' oscila entre los 250 y 400 euros (en función de si es un tratamiento al mes o se adquieren de manera independiente los viales. Y, aunque los resultados son progresivos, Sheila Casas se muestra contenta con lo que ya está viendo tras su tercera sesión.

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Para la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi este tratamiento le está resultando ideal con lo que ella buscaba: definir más su figura y terminar con los complejos que tiene en determinadas zonas y que no desaparecen tan fácilmente con dieta y ejercicio.