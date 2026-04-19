Inés Gutiérrez 19 ABR 2026 - 20:00h.

Isabel Díaz Ayuso no oculta lo orgullosa que está de ser madrileña y lo feliz que se siente en su barrio

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MadridAhora es una de las voces más influyentes de su partido, pero hasta llegar a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha pasado por muchas etapas diferentes de su vida. Decidió estudiar Periodismo y después comenzó a trabajar en el sector, pero pronto vio que su camino estaba más ligado a la política, por lo que no dudó en apostar por esta vía, uniendo así sus dos grandes pasiones y pasando a formar parte del gabinete de prensa del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a donde está, lo que le permite vivir cómodamente en el barrio que le robó el corazón cuando era una niña y en el que ha seguido teniendo su hogar siempre que su economía se lo ha permitido. Porque, si bien ahora cuenta con un sueldo que le permite vivir cómodamente, no siempre fue así y su primera experiencia cuando decidió volar sola y dejar el nido es una prueba de ello.

Esto es algo de lo que la presidenta ha querido hablar a lo largo de su vida en varias ocasiones, sobre todo para dejar claro que es consciente de los problemas que se encuentran los jóvenes a la hora de intentar dar el paso de independizarse, sobre todo si quieren hacerlo sin necesitar ayuda. En su caso no fue una etapa sencilla y lo recordaba durante el año 2023, cuando desveló que lo había pasado mal económicamente en su juventud, que sabía lo que era tener dificultades para llegar a final de mes.

No todo tiempo pasado fue mejor: "Lo he pasado mal y mucho"

A pesar de que ahora la vida le sonríe, Ayuso no olvida sus primeros pasos como mujer independiente, que no fueron nada sencillos. Independizarse fue un proceso complicado, pues lo hizo cuando su futuro laboral no era algo seguro y en su presente el sueldo no era el mejor para encarar esta aventura. Ella misma revelaba cómo había sido ese proceso durante su paso por El programa de Ana Rosa y que lo había pasado mal económicamente durante ese tiempo.

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"Soy periodista", recordaba, pues no siempre se ha dedicado a la política. "Yo me fui de mi casa con un sueldo de 600 euros y pagaba una habitación de 400 euros". Una situación por la que pasan muchos jóvenes cuando intentan vivir por su cuenta gracias a sus primeras experiencias laborales y que resulta ser más duro de lo esperado. Por suerte para ella, esta fue una experiencia puntual, puesto que antes y después las cosas le fueron mucho mejor.

"Mi familia ha sido de clase media, he tenido la suerte de ser de clase media madrileña, de barrio de Madrid, de concertado, veranos en el pueblo... No me ha faltado nada", revelaba sobre sus años de juventud. "Soy consciente de que hay gente que lo ha pasado muchísimo peor y también gente que cuando yo tenía 15 o 18 años ya era bilingüe. Yo he tenido una vida muy buena, pero cuando me he labrado la vida por mi cuenta, mi propio futuro y mi carrera... Lo he pasado mal y mucho".

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Quedarse en su barrio de siempre parece que para ella es esencial, aunque no siempre ha podido elegir. "Me he criado en Chamberí, nací ahí, en La Milagrosa. Siempre he estado por el barrio desde que me independicé", explicó durante su entrevista en Mi casa es la tuya. "Un tiempo estuve viviendo en Malasaña durante tres años". Cuna de la famosa 'Movida madrileña', este barrio es famoso por su ambiente alternativo y bohemio. Es un espacio moderno, vibrante y lleno de energía, por lo que no es raro que fuera una opción atractiva para una jovencísima Isabel Díaz Ayuso.

Actualmente vive en el barrio en el que ha pasado toda su vida y lo hace con comodidad y tranquilidad. Se trata de uno de los barrios más castizos de la capital, convertido en uno de los más emblemáticos gracias a su historia y su excelente ubicación.

Chamberí, el barrio en el que Isabel Díaz Ayuso se siente en casa

A pesar de que sus comienzos fueron un tanto complicados y su sueldo no era el mejor para independizarse, Isabel Díaz Ayuso lo tuvo claro y comenzó su andadura independiente. Con el tiempo, su situación económica ha ido mejorando, pero lo que no parece haber cambiado es el cariño que le tiene al distrito de Chamberí, que es el mismo barrio en el que creció y donde vive actualmente.

Este barrio madrileño siempre ha destacado por su identidad, pero también por su ubicación, porque se encuentra muy cerca del centro, pero no demasiado, lo que lo hace perfecto para disfrutar de sus beneficios sin tener que aceptar algunos de los inconvenientes habituales de los barrios más céntricos y que suelen atraer más turismo. Chamberí puede presumir de haberse convertido en un lugar con una gran oferta gastronómica y de ocio, pero también de no haber perdido su esencia por ello. Los vecinos pueden disfrutar de terrazas y comercios, pero también del ambiente tranquilo que reina en la zona.

Aquí estuvo viviendo Isabel durante muchos años en un apartamento de unos 60 metros cuadrados, que ha cambiado por una vivienda que supera los 180 metros cuadrados, por la que dejó de vivir en alquiler para convertirse en propietaria.