Jeimy Báez bautiza a su hijo sin Yulen Pereira y con Manuel Cortés como invitado

Equipo Outdoor 19 ABR 2026 - 13:46h.

Jeimy Báez ha celebrado el bautizo de su hijo sin Yulen Pereira y con la actuación de Manuel Cortés, a quien conoció durante su paso por 'GH DÚO'

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A Jeimy Báez la conocimos poco después de anunciarse el inesperado embarazo de Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia. Jeimy, que por entonces era una completa desconocida del mundo del corazón, se convertía en una asidua de los platós de televisión al asegurar que el italiano y ella mantenían una relación cuando Carlo comenzó a salir con la hija de Terelu Campos.

Poco después, Jeimy se convertía en concursante de 'GH DÚO' y, a su salida, empezaba un breve romance con Yulen Pereira, el que fuera ex novio de Anabel Pantoja. Fruto de este breve affaire, Jeimy quedaba embarazada dando a luz el pasado mes de septiembre al primer hijo de ambos.

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Aunque en un primer momento la relación entre Jeimy y Yulen parecía cordial, lo cierto es que con el paso de los meses el esgrimista dejó de estar implicado en la vida del niño, algo que Jeimy explicaba en una de sus últimas entrevistas en Telecinco: "Me quedo flipando, quieres ver a un niño que dudas que sea tuyo y quieres que le ponga tus apellidos, quieres derechos y no obligaciones; me pides una prueba de paternidad, que yo no tengo ningún problema en hacérsela, pero es incoherente".

Yulen Pereira, la gran ausencia del bautizo

Ahora, Jeimy ha decidido bautizar al pequeño en una celebración íntima en la que no ha habido ni rastro del padre del pequeño, que no ha querido estar presente en este momento tan importante. Jeimy ha compartido varios momentos de la celebración en sus redes sociales, como el feliz momento en el que el pequeño recibe el bautismo, la mesa de cupcakes para los invitados o el inesperado momento en el que Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, canta para los invitados.

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Para la ocasión, Jeimy Báez eligió un total look blanco que le quedaba a la perfección compuesto por un top sin mangas de cuello alto y una falda satinada. Para el pelo, Jeimy optó por un lazo de este mismo tono que además iba a juego con su hijo.

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Manuel Cortés, invitado inesperado

Entre las imágenes que Jeimy ha compartido en redes una ha llamado especialmente la atención. Ya en la celebración posterior, Jeimy mostraba un vídeo en el que Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, actuaba para los invitados.

Jeimy y Manuel Cortés se conocieron hace ya algo más de un año cuando compartieron casa de Guadalix. Entre ellos surgió una bonita amistad que continúa hasta ahora, como demuestra la presencia del cantante en un evento tan importante como es el bautizo del hijo de Jeimy.