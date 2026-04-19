Alejandra Rubio muestra su barriga de embarazada con una tierna foto junto a Carlo Costanzia

Equipo Outdoor 19 ABR 2026 - 12:56h.

Alejandra Rubio se encuentra en su cuarto mes de embarazo de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia

¿Se llamará Teresa? Alejandra Rubio aclara la duda sobre el nombre de su futura hija con Carlo Costanzia

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Alejandra Rubio se encuentra en el cuarto mes de gestación de su segundo hijo junto a Carlos Costanzia. Hace unos días, la pareja anunció a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo que el sexo del bebé que estaban esperando era una niña: "No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados pero… Tus papis te esperan pequeña", escribió Alejandra en la publicación. El embarazo de la hija de Terelu Campos avanza favorablemente y ya comienza a lucir tripita de embarazada.

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A través de una foto que la propia Alejandra Rubio ha publicado en sus historias de Instagram, la joven muestra cómo ha aumentado su barriga de embarazada. En la instantánea compartida, la hija de Terelu Campos aparece posando junto a Carlo Costanzia en el espejo de un ascensor. En la foto, la pareja se muestra muy cómplice, él apoyando su mano sobre su barriga. Sin duda, un gesto muy tierno que da la sensación de unidad entre la pareja.

Alejandra Rubio abandona la televisión

Hace unas semanas, Alejandra Rubio anunció en 'Vamos a ver', programa en el que colabora, su retirada televisiva. Lo hacía tan solo cuatro días después de confirmar que estaba embarazada en '¡De viernes!' y confesando ser consciente de lo mucho que se jugaba al alejarse del foco mediático, pero aclarando que era una decisión muy meditada por su parte. La hija de Terelu se centra así en el lanzamiento de 'Si decide arriesgarme', su primera novela y en su segundo embarazo.