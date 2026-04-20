Rocío Molina 20 ABR 2026 - 12:35h.

El cantante Daniel Oviedo, de los 'Gemeliers', ha comentado cómo va el proceso judicial tras la brutal agresión que él y su hermano sufrieron

Los 'Gemeliers' reaparecen en '¡De viernes!' tras la brutal agresión que sufrieron a la salida de una discoteca: "Me va a traer secuelas físicas"

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Daniel Oviedo, integrante del conocido dúo 'Gemeliers', ha dado la última hora sobre el estado legal de la investigación que se está llevando a cabo tras la brutal agresión que él y su hermano Jesús Oviedo sufrieron a la salida de una discoteca.

Lo que iba a ser un día especial celebrando su 26º cumpleaños se convirtió en una pesadilla hace dos meses a la salida de una discoteca. Los cantantes y sus novias tuvieron que acudir de urgencia al hospital Gregorio Marañón por las lesiones que les provocaron varios individuos que se abalanzaron sobre ellos entre golpes, gas pimienta e insultos homófobos.

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Un episodio que ha marcado para ellos un antes y un después y para el que se ha abierto un procedimiento policial y judicial para depurar responsabilidades. Y es acerca de este, del que ha hablado Daniel Oviedo a su llegada a la plaza de La Maestranza.

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Sereno y avanzando algunos detalles del proceso, el cantante ha explicado en qué punto se encuentra ahora todo: "Es un proceso lento, pero bueno, así es la justicia de este país, no es mala, pero es lenta", ha contado, con cierta resignación, pero tratando de mantener optimismo porque los pasos que han dado están encaminados en buscar justicia por lo ocurrido.

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A pesar de la gravedad del episodio, el artista ha destacado la buena noticia de que todos los responsables ya han sido plenamente identificados y localizados por las autoridades. "Ya están todos pillados y está todo bien, que es lo importante", ha afirmado Daniel, tranquilizando a sus seguidores sobre el proceso.

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Y también lo ha hecho al recalcar cómo se encuentra tanto él como su hermano Jesús Oviedo tras la brutal agresión que sufrieron. "Yo me encuentro genial gracias a Dios y mi hermano también está genial. Todo fantástico", ha confirmado del momento en el que viven y con el que deja claro que ya no cuentan con secuelas físicas tras el brutal ataque.

El haber dado estos pasos tan significativos y que los agresores hayan sido "localizados y pillados" es para los 'Gemeliers' la mejor de las noticias, aunque todavía tengan que esperar para pasar de la fase del procedimiento a que su condena sea efectiva y se haga justicia con la terrible situación que sufrieron.