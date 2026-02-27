Lorena Romera 27 FEB 2026 - 13:14h.

El novio de Alejandra Rubio publica imágenes nunca vistas del cumpleaños de Dani y Jesús Oviedo

Gemeliers estarán en plató en '¡De viernes!' para hablar de la brutal agresión que sufrieron

Carlo Costanzia ha publicado en su perfil de Instagram imágenes inéditas del cumpleaños de Gemeliers, al que acudió junto a Alejandra Rubio. Se trata de un vídeo previo a la brutal agresión que sufrieron Dani y Jesús Oviedo a la salida de la discoteca en la que celebraban su fiesta. Una agresión por la que los cantantes y sus novias tuvieron que acudir de urgencia al hospital.

El hijo de Mar Flores ha compartido con sus seguidores un recap de estos últimos días. Entre las imágenes, el italiano ha rescatado un recuerdo de la que ha sido una de las noches más complicadas que ha vivido en lo que va de año. Se trata del cumpleaños de Gemeliers, donde tuvo un lugar un terrible altercado.

"Estaban esperándoles fuera con insultos homófobos, preparados con un arma como es el spray de pimienta", narraba en 'Fiesta' Juan Carlos Oviedo, hermano de los cantantes. "La investigación está en marcha y ya se cuenta con información clara sobre los responsables", rezaba el comunicado que emitían desde las redes de los que fueran concursantes de 'GH VIP'.

Ahora ha sido Carlo Costanzia el que, desde su perfil oficial de Instagram, ha mostrado imágenes nunca antes vistas de cómo estaba siendo la celebración antes de que quedara empañada por este ataque. Un vídeo en el que se ve a Gemeliers descorchando una botella y celebrando entre aplausos y vítores.

Momentos de risas y celebración en el que vemos a Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia perfectamente integrados en el núcleo de Gemeliers, riendo y disfrutando con el resto de invitados, que gritan 'olés' antes de que se empiece a servir en las copas. En ese instante, todos disfrutaban del ambiente, ajenos a que la noche iba a dar un giro de 180 grados.

"Lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla", aseguraban en el comunicado que emitían días después a través de redes sociales. Al poco de cumplirse una semana de la brutal agresión, y mientras se recuperan de sus lesiones, Dani y Jesús Oviedo se sentarán esta noche en '¡De Viernes!' para contar por primera vez su versión de lo ocurrido.