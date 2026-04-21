Alejandra Rubio se viraliza por su forma de vestir a punto de alcanzar la semana 20 de embarazo: "No es ropa premamá"
La hija de Terelu Campos triunfa con sus últimas compras: las claves para no vestir premamá a pesar de estar de casi 20 semanas
Alejandra Rubio se ha viralizado por sus últimas compras. La hija de Terelu Campos ha enseñado sus looks en la semana 20 de embarazo con prendas que no son premamá y los usuarios de las redes no se han quedado indiferentes. La joven de 26 años ha mostrado cómo está adaptándose a los cambios de su cuerpo sin renunciar a su identidad y a su forma de vestir. Un concepto que ha sido muy aplaudido por sus seguidoras, que la tienen como un auténtico referente en lo que a moda se refiere.
La que fuera colaboradora de 'Vamos a ver' -antes de abandonar la televisión alegando estar "sobrepasada"- ha revolucionado Instagram con un reel en el que muestra sus últimas compras. Y sin pisar la sección de maternidad. "No es ropa premamá", ha avisado al comienzo de este vídeo.
La clave de su armario durante estas casi 20 semanas de gestación ha residido en la búsqueda de prendas estratégicas, prestando especial atención a que la tela sea elástica. Además, la pareja de Carlo Costanzia reconoce que se encuentra en un "mood de ropa cómoda", apostando por el corte oversize y las caídas vaporosas.
Pese a todo, la joven sigue comprando una talla XS -que, por lo general, se corresponde a una talla 34 o 36-, aunque reconoce que "ha sido un error", ya que con su barriguita de "casi 20 semanas" le "aprieta un poquillo". Más allá de los pantalones bombacho y los vestidos etéreos, ideales para estas fechas primaverales, la hija de Terelu Campos también se ha atrevido con opciones más arriesgadas.
Y es que la joven también ha comprado un top de estilo corsé que deja al descubierto su tripita. "Es ideal, aunque igual no muy apto para embarazadas...", ha reflexionado con ironía la creadora de contenido, que en su primer embarazo recibió numerosas críticas por su forma de vestir (incluso Georgina Rodríguez salió en su defensa).
"Hay muchas mujeres que me dicen: '¿Dónde vas, enseñando la barriga? ¿Cómo te puedes poner eso estando embarazada?' Pero a mí me encanta. Ya que tengo barriga, la enseño", ha zanjado Alejandra Rubio, que, en esta ocasión, ha triunfado al mostrar sus últimas adquisiciones. Especialmente por vestir sin utilizar prendas premamá. "Me encantan tus looks", "te sienta muy bien el embarazo", "a lucir tripita, claro que sí", "todo te queda genial" o "estás preciosa", son solo algunos de los muchos piropos que ha recibido.