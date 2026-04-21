Lorena Romera 21 ABR 2026 - 12:12h.

La colaboradora se pronuncia sobre el nombre de su futura nieta y el posible tributo a su madre

Carlo Costanzia, entre lágrimas, al descubrir el sexo del bebé que espera con Alejandra Rubio

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia atraviesan un momento muy dulce ahora que saben que van a ser padres de una niña. Hace apenas unos días, la pareja compartía en redes el momento en el que descubrían el sexo de su bebé. Tras confirmarse que será una pequeña, todas las apuestas comenzaron a apuntar a un posible homenaje a María Teresa Campos. Ahora, Terelu Campos ha hablado por primera vez de la elección del nombre.

La que fuera colaboradora de 'Vamos a ver', -que decidía abandonar su puesto en televisión alegando sentirse "superada" en un momento en el que necesita plena calma- compartía en Instagram el instante en el que su pareja se enteraba que están esperando una niña. Un momento muy emotivo en el que el hijo de Mar Flores no podía evitar romper a llorar.

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"No lo esperábamos para nada. Estábamos completamente equivocados, pero…. Tus papis te esperan, pequeña", escribía la joven de 26 años junto a esta publicación que rápidamente se llenaba de mensajes de enhorabuena por parte de sus seguidores. También los había que en ese momento lanzaban todo tipo de teorías. Como los que apuntaban a un tributo a María Teresa Campos ahora que la pareja espera una niña.

Y sobre esto mismo le han preguntado los medios a Terelu Campos. "¿El nombre de Teresa entra en la ecuación?", se han interesado. "No hay quinielas, que yo sepa", ha puntualizado la colaboradora de '¡De Viernes!', dejando claro que los futuros padres buscan alejarse de las expectativas mediáticas y familiares.

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Esta decisión marca un punto de inflexión respecto a las costumbres que sí siguieron con su primer hijo. "El otro estaba muy claro porque era una tradición familiar, pero este...", ha señalado la también presentadora, aclarando que este caso parecer ser un escenario completamente distinto y que, por el momento, que ella sepa, de momento no hay opciones a la vista.