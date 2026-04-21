Anabel Pantoja se pronuncia sobre el posible reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera
La sobrina de la cantante evita entrar en detalles sobre el posible acercamiento entre madre e hijo
Kiko Rivera desveló en '¡De Viernes!' que ha recuperado la relación con su madre y que sus hijos han podido volver a hablar con su abuela, aunque todavía no se ha producido el reencuentro entre madre e hijo.
El DJ explicó cómo ha sido este acercamiento: "Fue por teléfono y muy bien. Estoy viviendo con mi madre cosas que hacía mucho tiempo que no vivía. Estas semanas, la que está detrás del teléfono es mi madre y estoy encantado".
‘El tiempo justo’ ha podido preguntarle a Anabel Pantoja por este posible reencuentro entre su tía y su primo: "Creo que él no viene a la feria, no tengo ni idea. A mí se me funde la cabeza y no sé. No tengo que decir nada al respecto".
Leticia Requejo: "Madre e hijo tendrían planes de verse durante la gira americana de la artista"
Leticia Requejo ha desvelado cuándo podría producirse el reencuentro entre madre e hijo: "Ese posible encuentro entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, según ha explicado Kike Calleja en' Vamos a ver', aún no se ha producido. Sin embargo, madre e hijo tendrían planes de verse durante la gira americana de la artista, e incluso de hacerlo en una revista, ya que estarían negociando las condiciones. Sí es cierto que, antes de esta gira, ambos habrían intentado reencontrarse".