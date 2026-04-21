Natalia Sette 21 ABR 2026 - 19:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da la bienvenida a la Feria de Abril de Sevilla con un incríble evento organizado por su empresa

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Susana Molina se ha convertido en una de las grandes protagonistas del inicio de la Feria de Abril. La ganadora de ‘Gran Hermano 14’ ha organizado a través de su agencia ‘Womo’, que supera el millón de facturación , un evento exclusivo para celebrar la tradicional noche de ‘El Pescaito’. Junto a su marido, Guillermo Valle, la murciana ha reunido por segunda año consecutivo a los influencers más ‘top’.

La pareja de casados no podía ocultar su entusiasmo mientras se dirigían al recinto para ultimar los detalles. “Estamos de camino ya, es el segundo año que lo hacemos”, ha comenzado diciendo Susana a través de sus ‘stories’. Por su parte, Guille ha destacado el mayor cambio del evento respecto a la edición anterior. “Me hace muchísima ilusión y además este año lo hacemos al lado del río, se ve la Portada incluso”, ha explicado emocionado el CEO.

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Como en todo gran evento, no faltaron los imprevistos de última hora que la pareja compartió con naturalidad. Ambos enseñaron el incidente que tuvieron con los abanicos personalizados que habían encargado para los invitados. Según explicaron, pidieron unos con una frase en grande en el centro, pero les llegaron con el texto en un tamaño minúsculo y casi ilegible. A pesar de este pequeño susto, los enamorados aseguraron que nada iba a empañar la noche: “Estamos súper emocionados”, confesaba Guille.

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La decoración fue, sin duda, uno de los puntos fuertes de la noche. Con una inspiración puramente ferial, el espacio contaba con techos que simulaban las clásicas casetas y una zona espectacular con claveles colgando que causó sensación entre los asistentes.

Entre los invitados no faltaron rostros conocidos como Anabel Pantoja, Celia Zanón, Fani Carbajo o María Hernández, quienes disfrutaron de una cena típica y una zona ‘chill out’ diseñada para la ocasión. La música corrió a cargo de Los Gemeliers y Diego López, que pusieron a bailar a todos los presentes.

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Para una noche tan especial, Susana Molina volvió a demostrar por qué es un referente de estilo. La influencer deslumbró con un conjunto sofisticado compuesto por un top palabra de honor con delicados bordados florales, que combinó con una falda larga, fluida y de un tono azulado que aportaba frescura y elegancia a su imagen.

Con este evento, Susana y Guille no solo han celebrado el inicio de la feria, sino que han consolidado el éxito de Womo, una empresa que ya factura más de un millón de euros y que ha logrado profesionalizar las colaboraciones entre marcas y creadores de contenido de lujo.