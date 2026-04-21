El espectacular look de Jeimy Báez para el bautizo de su hijo en común con Yulen Pereira

Natalia Sette 21 ABR 2026 - 13:09h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se viste de blanco para uno de los días más especiales de su vida: el bautizo de su bebé

Yulen Pereira lanza una severa advertencia a Jeimy Báez tras perderse el bautizo de su hijo por no "regularizar su situación"

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Jeimy Báez ha vivido uno de los días más especiales de su vida. La exconcursante de ‘GH DÚO’ ha celebrado el bautizo de su primer hijo, fruto de su breve e intenso romance con Yulen Pereira. El pequeño, que nació el pasado mes de septiembre, ha recibido las aguas bautismales en una ceremonia íntima de la que Jeimy ha querido compartir con su comunidad de seguidores, a pesar de la notable y polémica ausencia del padre del niño .

Para una ocasión tan señalada, celebrada en una iglesia , la dominicana ha deslumbrado con un estilismo de inspiración nupcial que ha acaparado todas las miradas. Jeimy ha optado por un conjunto de dos piezas en un elegantísimo blanco roto, confeccionado en un tejido satinado que aportaba un brillo natural y sofisticado.

El look constaba de un top de cuello alto que estilizaba su figura, y una falda larga fluida de tiro alto que caía con delicadeza hasta los tobillos. Sin duda, el detalle más romántico y original del ‘outfit’ lo ponía el acabado en encaje, presente tanto en la parte superior del cuello como en el bajo de la falda, muy propio para la celebración.

Jeimy ha completado el conjunto con unas alpargatas de cuña de esparto en color beige, para estar cómoda sin perder la elegancia. En cuanto al peinado, la influencer ha recogido su melena oscura en una coleta alta tirante con ondas, rematada con un discreto lazo blanco, un detalle muy en tendencia esta temporada. La elección del 'look' ha sido perfecta para la celebración.

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Elegante, apropiada y cómoda, pues después del bautismo, familiares y amigos de Jeimy festejaron al bebé entre música y baile. Una vez terminó el evento, Jeimy decidió salir de fiesta a una discoteca. Para ello, mantuve el top de su look anterior y lo combinó con unos vaqueros.

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A pesar de la felicidad que irradiaba la madre, el evento ha estado marcado por la ausencia de Yulen Pereira. Quien sí ha estado presente ha sido su gran amigo Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, con quien compartió casa en Guadalix y que incluso ha actuado para los invitados. "Un día inolvidable para mi pequeño", ha resumido Jeimy con una gran sonrisa.