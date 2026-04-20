Ana Carrillo 20 ABR 2026 - 19:54h.

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Tras la entrevista de Raquel Morillas en 'El tiempo justo', ha acudido a plató su exmujer, Noemí Ungría, que ha aclarado si está dispuesta a regresar a un reality como 'Supervivientes' y 'GH DÚO' y si participaría si supiera que va también su ex, con la que se casó en 2003 tras haberse conocido en la tercera edición de 'Gran Hermano'.

Noemí ha confesado que echa de menos la televisión aunque ha aclarado que es muy feliz con su nuevo trabajo y la familia que ha formado junto al paparazzi Enric Bayón, con el que tiene un hijo y una hija adolescentes: "He sabido reinventarme, que al final creo que es importante, y la vida me puso a este señor maravilloso, que es Enric, delante de mí y yo sabía que iba a ser el padre de mis hijos y hasta el día de hoy, que han pasado 17 años".

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha recordado que fue la primera expulsada de su edición, que ganó Javito García, y que solo pudo disfrutar de la experiencia durante cinco días. También ha explicado que no tiene contacto con ningún compañero de su edición excepto con Patricia Ledesma, que quedó segunda en aquella tercera edición.