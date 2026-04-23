Rocío Molina 23 ABR 2026 - 13:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado cómo ha sido su encuentro con Rocío Flores en el día de Feria que ha vivido con Manuel Cortés y el resto de su familia

La demoledora respuesta de Manuel Cortés a Gloria Camila tras su enfrentamiento: "Para mí nunca fue tan importante"

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La Feria de Abril está siendo escenario de muchos encuentros y uno de los que más se está hablando es el de Alma Bollo con Rocío Flores. La hija de Raquel Bollo ha conocido a la exconcursante de 'Supervivientes' en el Ferial y ha hablado de sus primeras impresiones en medio de una situación de tensiones familiares en las que están metidas Gloria Camila y Manuel Cortés, su hermano.

Lejos de todas las polémicas y de los que opinan que este acercamiento de Alma Bollo y Manuel Cortés a Rocío Flores es una forma de castigar a Gloria Camila, la influencer tiene una idea muy diferente de lo que se rumorea y ha revelado cómo ha sido ese encuentro con la nieta de José Ortega Cano y Rocío Jurado. En palabras de Alma Bollo, ha sido una charla "agradable" y ella se ha llevado una impresión muy positiva.

Después de que su hermano Manuel Cortés defienda está unión con Rocío Flores, a la que califica de buena amiga, ahora es su hermana la que insiste que no hay nada polémico detrás de este encuentro. No hay conspiraciones contra Gloria Camila ni nada para provocar tensión en la Feria de Abril en la que todos se encuentran en estos momentos. Aunque ya se conocían de antes, Alma Bollo ha explicado que no había tenido ocasión de hablar con ella hasta ahora.

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"Ella siempre me ha caído muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Muy guay", ha admitido ante las preguntas de los periodistas en el Ferial. A pesar de que no ha dado más detalles de ese encuentro, pero sí ha insistido y contestado que entre ellas hay muy buena sintonía, se ha mostrado más esquiva a la hora de responder a si ha sido testigo del reencuentro entre Rocío Flores y Gloria Camila en en la Feria.

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Ante esta cuestión, Alma Bollo ha preferido mantenerse al margen, asegurando que ella no se ha movido de la caseta y que no fue testigo de ese encuentro entre tía y sobrina. Tampoco ha querido opinar en si este día de Feria de Rocío Flores con Manuel Cortés y el resto de la familia Bollo ha sido una forma de posicionarse y de dejar claro del lado que están alejándose definitivamente de Gloria Camila.