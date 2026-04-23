La casa de Ingrid Betancor en Bilbao: dos plantas, piscina y jardín con columpios

La concursante de 'Supervivientes' vive en una de dos plantas y cuenta además con un amplio jardín exterior con piscina y terraza

Los negocios de Ingrid Betancor: así es su vida como empresaria digital con visión propia

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MadridLa participación de Ingrid Betancor en 'Supervivientes' ha despertado la curiosidad de muchos seguidores que ya conocían su vida a través de redes sociales. La creadora de contenido canaria comparte a menudo pequeños fragmentos de su día a día, y entre ellos también deja ver el lugar donde transcurre gran parte de su vida familiar, la casa que comparte con su marido, el exfutbolista Ibai Gómez, y sus hijos.

La planta baja y el jardín: un oasis familiar al aire libre

Uno de los espacios más especiales de la vivienda de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes' es el jardín. Esta zona exterior es uno de los lugares más disfrutados por la familia y está pensada tanto para el ocio como para el descanso. El jardín combina zonas verdes con diferentes espacios pensados para distintas actividades. La crea un entorno agradable donde los niños pueden jugar libremente o donde las mascotas tienen espacio para moverse.

La piscina es uno de los elementos protagonistas del exterior. Está protegida con una valla de seguridad pensada para los más pequeños de la casa, una solución práctica que permite disfrutar del agua con mayor tranquilidad. Durante los meses de buen tiempo, este rincón se convierte en el punto de encuentro familiar. La terraza, por su parte, funciona como una extensión natural de la vivienda. Está equipada con muebles de fibras naturales, especialmente piezas de rafia que aportan textura y un aire relajado al conjunto.

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Sofás cómodos, alfombras de exterior y cojines en tonos claros crean una zona perfecta para sentarse a charlar, leer o disfrutar de una tarde tranquila. Los detalles decorativos completan la atmósfera: velas, plantas en macetas y textiles suaves aportan un toque acogedor que transforma la terraza en un auténtico salón exterior.

Para los más pequeños, el jardín también cuenta con elementos de juego. Columpios y pequeñas casitas de madera convierten el espacio en un lugar donde los niños pueden imaginar, jugar y pasar largas tardes al aire libre.

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El salón comedor y la cocina: el corazón de la casa

El salón comedor de la casa de la influencer, es sin duda el corazón del interior. Se trata de una estancia abierta que integra varias zonas en un mismo ambiente, creando un espacio amplio y luminoso donde transcurre gran parte de la vida familiar. Los grandes ventanales permiten que la luz natural entre con facilidad, inundando toda la estancia. Las cortinas translúcidas suavizan la claridad sin bloquearla, ayudando a mantener una sensación constante de luminosidad.

La decoración sigue la misma línea neutra que domina en el resto de la casa. Los sofás, de gran tamaño y en color blanco, invitan a reunirse en familia. Son piezas pensadas para el confort, donde resulta fácil imaginar tardes de películas, conversaciones o juegos con los niños.

Las alfombras de pelo aportan una sensación cálida al conjunto, mientras que las plantas artificiales colocadas en macetas de rafia introducen un toque natural que equilibra la decoración. En las paredes, cuadros y espejos añaden personalidad sin recargar el ambiente. Los muebles bajos mantienen la estética minimalista y permiten mantener el orden en la estancia. La televisión, colocada en la pared, completa el espacio sin convertirse en el elemento dominante.

El comedor: el lugar de las celebraciones

La pieza protagonista es una gran mesa de madera capaz de acomodar hasta diez comensales cómodamente. Su tamaño la convierte en el lugar perfecto para celebraciones, comidas familiares o cenas con amigos. Sobre la mesa cuelgan dos lámparas de techo negras que aportan un contraste elegante frente a los tonos claros del resto de la estancia. Este pequeño detalle rompe la uniformidad cromática y añade carácter al espacio.

Los ventanales permiten que la luz natural ilumine el comedor durante gran parte del día, creando un ambiente agradable y acogedor. No es difícil imaginar este lugar lleno de vida durante cumpleaños, celebraciones familiares o reuniones improvisadas.

Vestidor y cuarto de juegos: una estancia versátil

Otro de los espacios más interesantes de la planta baja es una estancia que cumple varias funciones: vestidor, zona de grabación para redes sociales y también cuarto de juegos para los niños. Este espacio refleja muy bien la evolución de la casa a lo largo del tiempo. A medida que la familia ha ido creciendo, la estancia se ha ido adaptando a nuevas necesidades.

La decoración sigue manteniendo los tonos claros característicos de la vivienda. El blanco predomina en paredes y textiles, mientras que algunos detalles dorados aportan un toque sofisticado. El espejo es el protagonista de la habitación. Las alfombras añaden calidez, mientras que una butaca blanca crea un rincón cómodo para descansar. Las cortinas largas hasta el suelo refuerzan la sensación de elegancia y permiten regular la entrada de luz natural.

Para acceder a la planta superior de la vivienda hay que subir por una escalera situada detrás del sofá del salón. Esta escalera combina cristal y metal negro, destaca un gran cuadro lleno de color que rompe con la paleta neutra predominante. Esta obra se convierte en un punto focal que aporta dinamismo y personalidad al espacio.

Las habitaciones: calma, luz natural y estilo nórdico

En la planta superior se encuentran los dormitorios de la familia. Estas habitaciones siguen la misma línea estética que el resto de la casa, apostando por un estilo sencillo, luminoso y acogedor. El dormitorio principal de Ingrid Betancor y Ibai Gómez mantiene la paleta de blancos y tonos neutros. La decoración es minimalista, con pocos elementos, pero muy bien elegidos.

La luz natural vuelve a ser una de las protagonistas gracias a las ventanas amplias que iluminan la estancia durante el día. Los espejos ayudan a multiplicar esa sensación de luminosidad y aportan profundidad al espacio. Los muebles en tonos madera introducen calidez y refuerzan el aire nórdico del dormitorio. Una de las características más especiales de esta habitación es su acceso directo a una terraza privada. Este pequeño espacio exterior cuenta también con césped natural, lo que añade un toque fresco y natural al conjunto.