Así es Ingrid Betancor, pareja del exfutbolista Ibai Gómez: todo sobre la concursante de 'Supervivientes'

Es muy habitual que entre los concursantes de 'Supervivientes' haya ciertos nombres que se esperan con ganas y otros que se reciben con sorpresa. Todos ellos prometen grandes aventuras, conflictos y emociones en el reality porque, poco importa su profesión o los años de experiencia en el medio, las condiciones a las que se enfrentan son las mismas para todos y son famosas por ser especialmente duras. Esto es lo que le espera a Ingrid Batancor (Las Palmas de Gran Canaria, 1985).

La ya concursante de 'Supervivientes' para algunos será una gran desconocida, pero seguramente cuente con el apoyo incondicional de otros muchos, que esperaban como agua de mayo que una de sus creadoras de contenido de confianza se atreviera a dar el paso, incluso si eso implica tener que enfrentarse a todo lo que 'Supervivientes' pone frente a ellos.

¿Quién es Ingrid Betancor? Así es la vida de esta periodista y empresaria

Algunos de los concursantes de 'Supervivientes' son rostros habituales de la pequeña pantalla, pero este no es el caso de Ingrid Betancor, que, a pesar de haber estudiado Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y haber trabajado, entre otros, en programas como 'No le digas a mamá que trabajo en la tele', la mayor parte de su carrera la ha desarrollado gracias a las oportunidades que ha sabido encontrar en las redes sociales, donde se define como "muy virgo y zurda".

Comunicar es su pasión, pero "desde donde siento que quiero y debo", escribía en sus redes como uno de sus propósitos para el año 2026. Gracias a compaginar su cuenta de Instagram con algunos vídeos de YouTube, consiguió afianzar un respetable número de seguidores que han pasado de consumir sus consejos de alimentación y belleza a acompañarla en su aventura como madre y empresaria. La moda es su pasión y lo demuestra gracias a mercados solidarios que organiza en Bilbao y en los que vende ropa de segunda mano.

La ciudad vasca se ha convertido en su hogar a pesar de que está muy lejos de las islas en las que nació. Concretamente, llegó al mundo en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de septiembre de 1985. Un cambio de escenario en el que el amor tuvo mucho que ver, porque desde 2016 está casada con Ibai Gómez, exfutbolista del Athletic Club y también empresario; el deportista fundó Naked & Sated junto a Marcos Llorente.

La boda de la pareja se celebró en San Juan de Gaztelugatxe, enclave conocido por su belleza, pero también por haber sido escogido como escenario en la serie Juego de Tronos, y después viajaron por la costa oeste de los Estados Unidos durante su luna de miel. Viajar es algo que a ambos les apasiona.

Ingrid e Ibai han formado una sólida pareja y también una numerosa familia, algo que para ellos no resultó nada sencillo. Hasta conseguir tener a sus tres hijos entre sus brazos Ingrid tuvo que pasar por cinco embarazos, una experiencia que quiso compartir con sus seguidores cuando se sintió preparada, explicando cómo había sido su experiencia con 'abortos de repetición'.

Esto le provocó muchos miedos en todos sus embarazos, también en el último, que llegó de manera inesperada y desde el principio sintió que las cosas podían salir mal. "Mi sorpresa fue mayúscula cuando el ginecólogo me dijo que el embarazo transcurría con normalidad. Recuerdo que lloré de emoción y miedo a la vez", confesaba un año después de descubrir que el test era positivo. "Yo no había planeado ese embarazo, a pesar de desearlo con todas mis fuerzas. Así que mi cabeza solo me dejaba pensar en negativo: seguro que algo va mal". Por suerte para ella, estaba equivocada y todo salió estupendamente, convirtiendo a la pareja en padres de tres: Aiala, Marko y Levi.

'Supervivientes' le obliga a dejar a su familia en España durante una temporada que no está muy claro cuánto durará, pues es algo que solo depende de su trayectoria en el concurso. Esta es una experiencia que le apetece, algo que ella misma confirmó en el vídeo que grabó para confirmar su participación. "Creo que es un momento en el que asumir un reto personal es necesario, así que afronto esta nueva aventura y experiencia con muchísimas ganas y muchísima ilusión".

Confirmaba ser una persona muy competitiva y a la que le encanta ponerse a prueba, asumiendo nuevos retos, algo que han podido observar todos sus seguidores a lo largo de los años. Sin embargo, ella ha demostrado ser capaz de todo, porque es también una persona muy organizada, aunque mejorar en este aspecto era otro de sus propósitos para este año, con la intención de lograr todas sus metas profesionales.

No obstante, Betancor lo tiene claro: ''Mi mayor reto o desafío va a ser conmigo misma porque soy una persona a la que le gusta tener todo controlado y si hay algo claro en 'Supervivientes' es que no puedes controlar absolutamente nada".