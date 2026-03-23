Tamara Gorro comunica una feliz noticia tras su último paso junto a Cayetano Rivera

Rocío Molina 23 MAR 2026 - 12:45h.

La influencer, tras pasar por unos problemas de salud, ha comunicado a sus seguidores una noticia muy esperada

Tamara Gorro reaparece cojeando tras alertar sobre su estado de salud con un comunicado

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Tamara Gorro ha compartido una noticia muy esperada con sus seguidores tras el último paso que ha dado junto a Cayetano Rivera y después de semanas de incertidumbre médica. La modelo, que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha dejado ver que su relación con el torero está en un momento muy dulce y que parece que va remontando de sus recientes problemas de salud.

La televisiva de 39 años sigue dando pasos en su relación con Cayetano Rivera. La última cita en la que se les ha visto juntos ha sido un plan que no han disfrutado ellos solos. La influencer y el torero han pasado un día relajado en el que en la comida no han faltado los hijos de Tamara Gorro, Shaila y Antonio, y la madre y abuela de la modelo.

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Un plan que demuestra lo integrado que está el torero en el entorno de ella, después de verla a ella junto a la hija de este, Lucía Rivera. Y no es la única noticia que celebra Tamara Gorro. La creadora de contenido ha mostrado en sus redes algo que llevaba mucho tiempo esperando y que por sus recientes problemas de salud le ha sido imposible hacer.

Y es que después de acudir a urgencias y hacer saltar las alarmas con un comunicado, la extronista de 'MyHyV' comienza a ver la luz acerca de un problema de salud que no ha revelado, pero que le ha obligado a guardar reposo. Después de su última aparición en público en la que aparecía cojeando, la influencer ha compartido emocionada una foto de lo más esperada.

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La televisiva ha anunciado oficialmente su regreso a la actividad física después de dos meses de parón obligatorio. Según ha explicado, este paso lo ha dado con el consentimiento médico y avanzará poco a poco siempre con la supervisión de un profesional.

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Un logro que califica de "muy grande" y que, aunque es el principio de un largo camino tiene a Tamara Gorro de lo más ilusionada. "Aún queda recorrido y no hay que correr. Pero el hecho de volver aquí es para mí un paso muy grande y que a su vez aporta felicidad y motivación", ha admitido, acompañando estas palabras de su esperada foto volviendo a hacer deporte.

La vuelta al ejercicio significa mucho para la influencer y esto unido a su relación cada vez más estable junto a Cayetano Rivera supone el inicio de una etapa de recuperación en todos los sentidos para Tamara Gorro.