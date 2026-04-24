Natalia Sette 24 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a la revisión de su remodelación tras dos meses y enseña el resultado de la operación

Críticas a Ivana Icardi por el motivo de su paso por quirófano

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Hace dos meses que Ivana Icardi pasó por quirófano para realizarse una remodelación corporal completa. Tras una larga y dura recuperación , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha acudido a una revisión muy preocupada por lo que le pudiera decir su doctora por haberse saltado la dieta en su viaje a Argentina.

La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ ha seguido al pie de la letra todas las recomendaciones y advertencias de sus doctores desde la operación. Sin embargo, durante su viaje a su tierra natal, no pudo frenar sus ganas de comer todos los dulces de su infancia. “Me toca cita después de meses y de quitarme las fajas a ver que tal me ve la doctora”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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Tiene miedo de que esto haya afectado a su proceso de recuperación, pues no quiere que se retrase en el tiempo el resultado final. “La verdad que haberme ido a Argentina en este periodo de recuperación no me vino bien”, ha confesado con sinceridad. Aunque sabe que un poco más de comida de lo habitual no hace daño, prefiere hablarlo con su doctora y ver qué opina. “Me creo que por comerme unas medias lunas y unos alfajores se me va a ir todo”, ha reconocido abiertamente.

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Tras salir de la consulta, la influencer cogió su teléfono para actualizar a sus seguidores sobre lo que le dijo. “La doctora me dijo que va todo genial, que todavía me falta deshincharse pero voy suuuuper bien”, ha contado feliz por poder dar esa noticia. Toda preocupación abandonó su cuerpo y se centró en la mejoría que ha experimentado en estos dos meses.

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Ivana responde a todos aquellos que aseguran que no se nota la operación

Hace unos días, la exconcursante de ‘Supervivientes’ subió un video con un conjunto apretado para enseñar su nuevo cuerpo. Aunque muchos de sus seguidores alucinaron con el cambios, otros muchos aseguraron que no se le notaba e incluso dijeron que la habían estafado. Esta vez, Ivana optó por ponerse un vestido ajustado negro para que todo el mundo pueda observar su figuera.

“Quiero mostrar cómo quedó el cuerpo que me han estado diciendo que no notan la diferencia. Yo engañaba mucho usando ropa ancha”, ha asegurado convencida. Al alejarse de la cámara, la influencer se señala la cintura y hace hincapié en la “figura de reloj de arena” que tiene ahora. “Miren esta forma. Estoy súper feliz. Antes me veía totalmente recta, siempre me quejaba de mi cintura. Ahora tengo una silueta natural y sobre todo armoniosa”

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La argentina ha querido dejar claro que el resultado obtenido es exactamente lo que ella quería y que así se lo hizo saber a la clínica. “Me preguntaron cuál era el resultado que quería obtener. Y en lo que más hincapié hice fue en que me quede un cuerpo natural. Hay mujeres a las que les gusta que se les marquen todas las líneas y los abdominales pero no es mi caso”, ha aclarado con firmeza.

A la cantante le da exactamente igual lo que digan de su nuevo cuerpo. Ella no puede estar más contenta y aunque sabe que todavía quedan algunos meses para ver su cuerpo definitivo, con el que tiene ya está feliz.

Por último, la exnovia de Hugo Sierra ha querido recordar por qué se hizo esta operación: “El objetivo de esto fue darme un regalo e impulsarme, ya que llevaba unos años de cambios, mudanzas, sedentarismo, estrés y hábitos poco saludables que sentí que me estaban pasando factura en el cuerpo”