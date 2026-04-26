Equipo Outdoor 26 ABR 2026 - 11:45h.

Kiko Rivera escribe un revelador mensaje tras reconciliarse con su madre, Isabel Pantoja

Irene Rosales dice lo que piensa del encuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja al que acudió Lola García

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Isabel Pantoja pone rumbo a Latinoamérica para iniciar su gira. La tonadillera ha viajado como primer destino hasta Lima (Perú), donde comienza esta gira internacional que se alargará hasta finales de junio después de haberse reencontrado con su hijo, Kiko Rivera. Madre e hijo llevaban tiempo enfrentados y decidieron poner fin a su distanciamiento hace unas semanas. Ahora, al fin, se han visto en persona para poder sellar su reconciliación.

La cantante ha reaparecido en redes sociales con un vídeo para anunciar el inicio de esta gira internacional (en la que no estará su sobrina Anabel Pantoja) y Kiko Rivera ha compartid este vídeo en sus redes sociales acompañado de un mensaje: "Te deseo todo lo mejor en esta gira, mamá. Ojalá poder estar contigo ahí", ha escrito. Sin duda, con estas palabras, el DJ deja claro que la reconciliación con su madre ha ido bien y que vuelven a mostrarse unidos como familia.

El supuesto dinero de Isabel Pantoja en Gibraltar y las pruebas en contra de Kiko Rivera

Por otro lado, Begoña Gutiérrez se sentó esta semana en el plató de '¡De viernes!' para desmentir a Kiko Rivera y sacar las pruebas que demostrarían que sí que iniciaron juntos una gestión para vender Cantora a espaldas de la tonadillera. Además, la examiga de la artista, también destapó la desorbitada cifra de dinero que escondería Isabel Pantoja en una cuenta en Gibraltar.