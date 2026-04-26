El modelo fue protagonista del videoclip de 'Teenage Dream', una de las canciones más famosas de la artista californiana

Katy Perry lanza su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi y genera muchas críticas en redes sociales

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La cantante Katy Perry se enfrenta a nuevas acusaciones tras las declaraciones de Josh Kloss. El modelo fue protagonista del videoclip de 'Teenage Dream', una de las canciones más famosas de la artista californiana. El tema acumula más de 370 millones de visualizaciones de YouTube.

Kloss ya habló en 2019 del tema, dos años después del 'Me Too', pero su historia pasó desapercibida. Pero, después de las acusaciones de Ruby Rose, el modelo ha vuelto a hablar de los hechos que le dejaron "un trauma silencioso".

"Es difícil hablar de ello cuando parece irrelevante para tanta gente", reconoce Josh Kloss

Josh Kloss ha hablado en una entrevista con 'Page Siw' sobre cómo empezó todo, aunque confiesa que es muy complicado para él: "Es difícil hablar de ello cuando parece irrelevante para tanta gente". El modelo ha relatado que todo comenzó cuando en 2010 conoció a la cantante en el rodaje del videoclip y los dos "conectaron".

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Dos años después, estaba en la fiesta de cumpleaños de Johnny Wujek, quien fuera el diseñador de vestuario y estilista de la cantante durante años, y volvieron a coincidir. La fiesta no era en una casa privada, sino en una pista de patinaje en California y al llegar, cuando John Kloss estaba saludando a Katy Perry y mientras presentaba al amigo con el que había acudido, la cantante le bajó los pantalones y los calzoncillos sin avisar, dejando sus genitales al aire.

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Se sintió "devaluado y degradado"

Mientras él estaba nervioso y avergonzado, Katy solo se reía. Para él, no fue solo una broma: "Es raro, ¿no? Cuando alguien te gusta y se dirige a ti o te toca se puede considerar, al menos en mi generación, como un flirteo". En vez de eso, cuando después procesó lo ocurrido, se sintió "devaluado y degradado".

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Pero no es la única historia que hay sobre la cantante. Una presentadora de televisión rusa aseguró que Katy Perry quiso besarla sin consentimiento en una fiesta, y también se criticó mucho el beso que le dio a un concursante de 'American idol' cuando él dijo que nunca le habían besado. La cantante afirmó en una entrevista con 'The Guardian' que "cualquiera puede decir cualquier cosa". Pero la artista añadió que no quería añadir más ruido a la conversación referente al 'Me Too'.