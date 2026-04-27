Alaia, Marko y Levi, los tres hijos de Ingrid Betancor en su viaje más desafiante: la maternidad

Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes', tiene 40 años y tres hijos fruto de su matrimonio con el exfutbolista Ibai Gómez

Los negocios de Ingrid Betancor: así es su vida como empresaria digital con visión propia

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MadridCuando pensamos en la participación de Ingrid Betancor en 'Supervivientes', inevitablemente nos viene a la cabeza su fortaleza, su carácter y esa mezcla de dulzura y determinación que la definen. Pero más allá de la aventura televisiva que para ella ya ha terminado, la periodista se siente ganadora por la familia que tiene y el poder abrazar ya a su marido el exfutbolista Ibai Gómez y sus tres hijos, Aiala, Marko y Levi.

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Qué significa para Ingrid Betancor ser madre

Para Ingrid Betancor ser mamá es una parte fundamental en su vida y en su historia como persona. No es un simple rol, es el eje que articula su identidad. Para ella, cada día con sus hijos es una oportunidad de crecer, de cuestionarse y de aprender.

"¡Feliz día a todas las mamás! A las que llevan poquito siéndolo, a las que llevan muchos años siéndolo, a las que están a punto de serlo, a las que lo fueron y siempre lo serán, a las que ejercen de mamá y a las que están luchando por serlo… ¡Porque ser mamá es mucho más que dar o no a luz, ser mamá es amar incondicionalmente y de una forma imposible de explicar!", aseguraba en redes sociales.

Sus palabras reflejan una visión amplia y empática de la maternidad. Para Ingrid, no se trata solo de biología, sino de amor incondicional. De estar, de sostener, de acompañar.

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Aiala, la primera que la convirtió en madre

Aiala, de 8 años, es la primogénita y la que abrió el camino. Con ella Ingrid descubrió el vértigo de la primera vez. El primer embarazo, el primer llanto, la primera noche sin dormir. Pero también el primer "mamá", el primer abrazo consciente, la primera complicidad. Es una niña coqueta, femenina y muy observadora. Le encanta estar arreglada, elegir su ropa y sentirse guapa, algo que comparte con su madre. Siempre a la moda, disfruta jugando con estilismos, probándose complementos y soñando con sesiones de fotos.

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Apasionada del mar, los animales y la naturaleza, la hija de la superviviente combina esa delicadeza con una sensibilidad especial hacia todo lo que la rodea. Es cariñosa, cercana y siempre está buscando un abrazo. Tiene ese don de detectar cuándo alguien necesita mimos. Es una niña expresiva, dulce y con carácter, que empieza a construir su propia personalidad sin perder esa conexión tan fuerte con Ingrid.

Marko, el mediano que brilla con luz propia

Marko acaba de cumplir 7 años y, si algo lo define, es su personalidad arrolladora. Con motivo de su cumpleaños, Ingrid le dedicaba unas palabras que retratan perfectamente cómo es:

"Feliz cumpleaños a la personita más valiente y con más personalidad que conozco. Al mediano que no es mediano, porque brilla con una luz imposible de eclipsar. Felicidades al rey de los abrazos, y los besos de verdad. Al que ama con el corazón. Al que sonríe con el alma. Al que me hace reír como nadie y al que me ha hecho replantearme todos los cimientos de la educación y la paciencia. Te amo hasta el infinito, mi amor, hoy y siempre. No existe nadie como tú".

Marko es un niño movido, inquieto y tremendamente curioso. Le encanta la bici, la playa, las olas y los animales. Es aventurero, divertido y siempre está listo para una nueva experiencia. Digno hijo de sus padres combina la energía con la ternura.

El mediano que se desvive por sus hermanos, que protege a Aiala y cuida de Levi con una mezcla de liderazgo y juego constante. La vida a su lado es como un “parque de atracciones”, imprevisible, intensa y llena de emoción.

Levi, el pequeño que completó el puzzle

Levi nació en septiembre de 2022 y hoy, con 3 años, es el benjamín que terminó de completar la familia. Su llegada supuso un punto de inflexión, pasar de dos a tres hijos cambia por completo la logística, pero también multiplica la alegría. Divertido, inteligente y sensible, Levi es ese niño que observa antes de actuar. Cariñoso y expresivo, reparte abrazos y besos constantes, recordando a todos que decir "te amo" nunca está de más.

Es independiente para su edad, curioso y siempre dispuesto a explorar. Tiene una energía alegre que contagia, pero también momentos de ternura absoluta en los que busca refugio en los brazos de su madre.