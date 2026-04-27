El cantante mantiene un romance con la actriz y cantante peruana desde principios de año tras su ruptura con Candela Márquez

El historial amoroso de Alejandro Sanz: las madres de sus cuatro hijos, sus bodas y su relación actual con Stephanie Cayo

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Alejandro Sanz siempre ha convertido sus emociones en canciones. El amor, el desamor y las heridas sentimentales han sido durante décadas algunos de los grandes motores creativos del artista. Por eso, cada nueva etapa personal del cantante madrileño despierta gran interés: detrás de muchos de sus éxitos se esconden capítulos sentimentales que han marcado tanto su vida como su carrera. 'Corazón partío' es prueba de ello.

Ahora, junto a Jordi Évole, el intérprete se ha confesado sobre sus experiencias sentimentales "fallidas" y ha hablado como nunca sobre su actual relación con Stephanie Cayo.

Su historial amoroso

En las últimas décadas, Sanz ha mantenido romances muy mediáticos y otros vividos con mayor discreción, pero todos han contribuido a perfilar su tan conocida biografía sentimental.

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Entre los nombres más conocidos de su historial amoroso figura Jaydy Michel, con quien contrajo matrimonio en 1999 y con quien tuvo a su primogénita, Manuela. Aquella relación ocupó durante años titulares y se convirtió en una de las parejas más populares del panorama social de comienzos de los 2000.

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Tras su separación, tuvo a su segundo hijo, Alexander, nacido de su relación con la puertorriqueña Valeria Rivera. Después llegaría Raquel Perera, otra de las mujeres fundamentales en la vida del artista. Con ella formó una sólida familia y tuvo dos hijos, Dylan y Alma. En 2019 anunciaron su separación.

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No fue hasta 2024 cuando el nombre de Candela Márquez se relacionó con el compositor. Con ella ha mantenido un sólido romance hasta finales de 2025. Aunque ambos optaron por la discreción y nunca hicieron una exposición excesiva de su vida privada, su relación despertó gran atención mediática por tratarse de una nueva ilusión en la vida del intérprete. Finalmente, cada uno siguió su camino, sumándose a la lista de sus rupturas sentimentales.

"Estuve a punto de publicar un libro que se llamaba 'El amor y la madre que lo parió'", ha bromeado ahora Sanz en el programa 'Évole' en referencia a sus rupturas.

"Después de una relación fallida, o no fallida, si no que sufres varias y no llegan a buen término, te recomiendan no tener más, y piensas que no estás hecho para eso. Pero es que uno no manda en eso, y yo en mi corazón no mando. Va por libre, y cuando se va detrás de alguien yo no puedo hacer más que seguirle el paso", ha narrado.

Su relación actual con Stephanie Cayo

Desde hace meses, Sanz atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Cayo, actriz y cantante peruana, con quien se le ha visto especialmente feliz.

La relación ha llamado especialmente la atención no solo por la complicidad entre ambos, sino también porque el propio artista se ha mostrado más abierto que en otras ocasiones al hablar de sus sentimientos actuales.

"Es muy bonito estar enamorado, y yo estoy muy enamorado", ha revelado en el espacio televisivo. "Cuando se siente algo especial hay que apostar por ello y lucharlo".

Sobre su actual pareja, ha indicado: "Estoy convencido de que el amor es para siempre, más que nunca. Tú no sabes cuándo llegan las cosas".

En plena entrevista, la propia Cayo llama al cantante y él contesta, mostrando en pantalla su videollamada con la modelo, momento en el que Évole le pregunta: "¿Sabes que le he preguntado si él creía en el amor para siempre otra vez y me ha dicho que sí, que claro, de manera automática? Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo". Por su parte, Sanz lanza un "te amo" a Cayo y se despide de ella. "Xao, bebé", zanjando así la conversación sobre su historial sentimental.