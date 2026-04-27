Ya se pueden pedir las ayudas asistenciales de Muface para aliviar gastos sanitarios: plazos y beneficiarios

La convocatoria abre el plaza para solicitar la ayudas asistenciales y de copago farmacéutico, quedando pendientes las sociosanitarias

El Gobierno estudia que los funcionarios elijan "de una vez y para siempre" entre Muface o la Seguridad Social

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Los casi dos millones de trabajadores afiliados a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) tienen ya a su disposición las ayudas asistenciales y de copago farmacéutico que este organismo público español, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ofrece a sus usuarios. Se trata de un conjunto de prestaciones económicas destinadas a cubrir situaciones de necesidad no atendidas por otras ayudas del sistema de mutualismo administrativo y para los que hay un presupuesto de 800.000 euros para este 2026.

Estas ayudas están dirigidas a personas mutualistas y titulares del documento asimilado al de afiliación, así como a determinados beneficiarios en función de la modalidad solicitada.

Modalidades de ayudas

La resolución distingue dos grandes bloques:

1. Ayudas para el copago farmacéutico que cubren parte del gasto derivado de la aportación económica en medicamentos. Su finalidad es compensar el gasto farmacéutico cuando este resulta significativo en relación con los ingresos del solicitante y está destinada para:

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Personas mutualistas jubiladas.

Titulares del documento asimilado al de afiliación.

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2. Resto de ayudas asistenciales que incluyen situaciones de necesidad no cubiertas por otras prestaciones:

Tratamientos o intervenciones especiales no incluidos en la asistencia sanitaria.

Insuficiencia, pérdida o inexistencia de prestaciones en casos concretos.

Gastos urgentes de importancia extraordinaria, debidamente justificados.

Otras situaciones análogas derivadas de insuficiencia general de ingresos.

Importes y criterios económicos

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La cuantía de las ayudas no es fija ya que están determinadas por las Comisiones Provinciales de Muface, siguiendo los criterios reguladores y los parámetros de homogeneización establecidos por la Dirección General de este organismo.

La resolución del BOE detalla los criterios para calcular la capacidad económica, los ingresos computables y la composición de la unidad de convivencia, elementos clave para determinar si existe insuficiencia de ingresos.

Así, pueden solicitar las ayudas y ser beneficiarios:

Personas mutualistas de Muface.

Titulares del documento asimilado al de afiliación.

En el caso del copago farmacéutico, jubilados, viudas y huérfanos mutualistas.

En todos los casos, es necesario acreditar la situación de necesidad y cumplir los requisitos económicos establecidos en la convocatoria.

Aquellos mutualistas o familiares tienen de plazo para solicitar estas ayudas sociosanitarias y de copago farmacéutico del 17 de abril al 10 de junio de 2026, ambos inclusive.

Los futuros beneficiarios pueden solicitar estas ayudas por tres vías oficiales:

Sede electrónica de Muface

Disponible 24 horas al día, todos los días del año.

Requiere certificado electrónico, DNIe o Cl@ve.

Oficinas de Muface

Atención presencial con cita previa.

Registros oficiales

Incluye los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, como oficinas de Correos.

Documentación necesaria

Según la información oficial de Muface, se debe aportar:

Modelo de solicitud oficial.

Declaración de rendimientos.

Declaración de pensiones y prestaciones.

Modelo 145 (comunicación de datos al pagador).

Documentación justificativa de ingresos, unidad de convivencia y gastos, según el tipo de ayuda.

Las ayudas sociosanitarias de Muface, pendientes de convocatoria

Junto a esta convocatoria de ayudas asistenciales y de copago farmacéutico ya publicadas, Muface también convoca anualmente programas de apoyo sociosanitario dirigidos a atender las necesidades de personas mayores, personas con discapacidad, drogodependencia y otras adicciones, enfermedad psiquiátrica crónica y otras situaciones de necesidad.

En su página web se recuerda que este programa está aún pendiente y que en breve se dará a conocer. Hasta esta nueva convocatoria de 2026, las ayudas en vigor de 2025 con el plazo ya cerrado se han centrado en: