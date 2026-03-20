Adara Molinero celebra una nueva etapa de su hijo de siete años

Natalia Sette 20 MAR 2026 - 12:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vive un momento muy especial con su hijo de 7 años y lo comparte con todos sus seguidores

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Adara Molinero está viviendo una etapa llena de cambios y emociones junto a su hijo. Después de compartir recientemente los avances en el proceso para que el pequeño duerma solo, ahora la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido mostrar otro momento muy especial que marca un antes y un después en su crecimiento.

Con la naturalidad que la caracteriza, la influencer ha compartido con sus seguidores una escena que le ha hecho especial ilusión. “Se le ha caído un diente a mi pollito”, ha escrito. Esto le provoca una ilusión enorme pues está empezando a ver cómo su hijo va dejando atrás la etapa más infantil para adentrarse poco a poco en una nueva fase.

La ganadora de ‘GH VIP 7’, que suele publicar los avances de su pequeño de siete años, es la primera vez que habla del tema, por lo que todo apunta a que se trata de la caída de su primer diente de leche. Un momento simbólico que muchos padres viven con especial intensidad, ya que representa uno de los cambios más visibles del crecimiento de los niños.

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En los últimos meses, Adara ha hablado abiertamente sobre su fuerte vínculo con su hijo y lo difícil que le resultan algunos procesos de independencia, como el hecho de que empiece a dormir solo. Por eso, este nuevo paso no solo le genera ilusión, sino también cierta nostalgia.

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La influencer ha construido siempre una relación muy cercana con su hijo, al que cariñosamente llama “pollito”, y no duda en compartir con su comunidad los momentos más importantes de su día a día. Este pequeño gran logro se suma así a otros avances recientes que muestran cómo el niño está creciendo.

Además, este tipo de experiencias también suponen un aprendizaje para ella como madre. Adara ha reconocido en varias ocasiones que está en un proceso constante de adaptación, aprendiendo a soltar poco a poco y a acompañar a su hijo en cada etapa. La caída del primer diente es, sin duda, uno de esos hitos que quedan grabados para siempre.

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Ahora, sus seguidores se preguntan si por su casa pasará el Ratoncito Pérez. "A guardar y visita del Ratoncito Pérez. Se va haciendo grande", le ha puesto una usuaria junto a caritas de enamorada. Otros se han fijado en que la boca del pequeño se parece mucho a la de su mamá. "Tiene tu misma boquita...", comenta una. Y otra añade: "Qué labios, parecen dibujados". En lo que coinciden todos es que esto significa que Martín se está haciendo mayor.