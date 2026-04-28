La hija de los reyes Felipe y Letizia estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid tras completar su formación militar

Qué es la 'early admission', la vía por la que la princesa Leonor ha entrado en la universidad: normas, coste y sin hacer Selectividad

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La princesa Leonor ha sido admitida en la Universidad Carlos III de Madrid para cursar el Grado en Ciencias Políticas, una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en la preparación institucional y académica de la heredera al trono. Según dio a conocer este pasado lunes la Casa Real española, la Princesa de Asturias comenzará sus estudios en el campus de Getafe durante el tercer cuatrimestre de 2026, después de concluir su formación militar.

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La admisión se ha producido a través del sistema de acceso destinado a estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero, una vía oficial conocida como 'early admission' y reservada solo para perfiles internacionales como el suyo, tras haber completado el Bachillerato Internacional en Gales.

La elección de esta carrera universitaria no sorprende. Ciencias Políticas encaja con el papel que la hija de los reyes Felipe y Letizia desempeñará en el futuro como jefa del Estado. Se trata de una titulación que agrupa conocimientos de derecho, instituciones, economía, sociología, historia y relaciones internacionales, materias esenciales para comprender el funcionamiento del país y del contexto internacional en el que se mueve la Corona.

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Además, la Universidad Carlos III está considerada una de las instituciones públicas más prestigiosas de España, especialmente en ciencias sociales y jurídicas.

Reservar la plaza, solicitar la homologación del bachillerato y la matrícula

Ahora, tras ser admitida, Leonor debe seguir una serie de pasos para completar su ingreso en la universidad. Lo primero es la reserva definitiva de plaza, que tiene un coste de 300 euros que se descontarán del importe de la matrícula y que deberá realizar durante los 15 días siguientes de la notificación de la admisión.

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Además, deberá presentar la documentación académica y administrativa y homologar y validar toda la documentación procedente de su etapa educativa internacional, aunque gran parte de este proceso suele quedar resuelto en la fase previa de admisión. Aun así, la universidad revisa expedientes, certificaciones y requisitos lingüísticos antes del inicio oficial de las clases.

También deberá realizar la matrícula, que se formaliza a finales de julio o principios de septiembre, y elegir las asignaturas del primer periodo lectivo. En el caso de la heredera al trono, se prevé que este procedimiento se desarrolle con absoluta discreción y bajo coordinación entre la Casa Real y la universidad.

Compaginar la universidad con la institución

Sin duda, uno de los mayores retos no será académico, sino organizativo. La princesa deberá compaginar la vida universitaria con su agenda oficial como heredera. Eso significa asistir a actos institucionales, ceremonias de Estado, audiencias oficiales y compromisos representativos dentro y fuera de España mientras se encuentra inmersa en su etapa académica.

Zarzuela ya ha confirmado que compatibilizará ambas facetas, por lo que es previsible que cuente con una planificación muy estructurada: semanas intensivas de clases, periodos reservados para compromisos públicos y adaptación constante del calendario. No sería de extrañar que algunas tutorías, prácticas o evaluaciones requieran coordinación especial, siempre dentro de la normativa universitaria.

Una alumna más y la seguridad

Más allá del protocolo, la siguiente gran misión de Leonor será integrarse como una alumna más. La universidad pública española representa un entorno muy diferente al contexto militar en el que ha estado inmersa de forma totalmente discreta en los últimos tres años. También en Gales, donde apenas trascendió información sobre su vida más allá de la necesaria.

Tras el inicio de las clases, compartirá aulas con estudiantes de perfiles muy distintos, participará en debates y trabajos en grupo, y se enfrentará a una dinámica y a un entorno distinto al que ha vivido hasta la fecha, algo que puede convertirse en una de las experiencias más valiosas de su formación.

Otro aspecto clave será la seguridad. La presencia de la heredera al trono en un campus universitario obligará a diseñar protocolos específicos sin alterar el funcionamiento normal del centro. Eso podría traducirse en accesos discretos, refuerzo de medidas en determinadas zonas o ajustes en jornadas concretas. Sin embargo, tanto la Casa Real como la universidad parecen apostar por una integración lo más natural posible.