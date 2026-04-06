Supervivientes 06 ABR 2026 - 12:40h.

La exconcursante se ha visto por primera vez desde que entró en la isla y también ha disfrutado de un gran banquete

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Gabriella Guillén salió expulsada de 'Supervivientes 2026' hace tan solo una semana, desde entonces, hemos podido ver a la exconcursante reencontrándose con su maleta y dándose una esperada ducha, pero aún le quedaban dos grandes cosas por hacer: mirarse en el espejo y darse un gran banquete de comida.

En este vídeo inédito podemos observar la reacción de Gabriella al verse en un espejo por primera vez desde que entró en el reality, y así es como reacciona: ''¡No me lo creo! Qué piernitas se me han quedado, super finas, y las marcas de los mosquitos y los golpes''.

Justo después, la exconcursante se ve la cara y pega un grito: ''Por favor, qué pelos. No me reconozco, qué morena, qué pelos'', exclama Gabriella mientras se toca el cuerpo entero al comprobar lo que ha adelgazado.

Pero Gabriella muestra una preocupación: ''Espero que mi hijo me reconozca. Me sorprende muchísimo la cara, la tengo súper pequeña, la cintura, las piernas, normal, sin comer, comíamos una vez al día. Lo primero que voy a hacer en España es entrar al taller, el pelo, las uñas...'', y vuelve a romperse al acordarse de su hijo: ''Me habrá visto en la tele, seguro que reconoce a su mamá''.

Gabriella Guillén se da un gran banquete

Con los ojos tapados y frente a una mesa llena de comida, Gabriella Guillén ha descubierto un gran y merecido banquete tras ser expulsada del concurso. Nada más quitarse la venda de los ojos, la exconcursante se lanza a probar todo, aunque afirma que lo que más le gusta es la comida asiática.

''Lo mejor que he llevado en esta experiencia es el hambre, pero ahora me comería todo, no sabía que tenía tanta hambre'', explica y cuenta que lo primero que comerá al llegar a España será un plato de cuchara: ''Unas lentejas con chorizo o un cocido''. Además, Gabriella revela con quién compartiría el banquete: ''Con Maica, con Marisa, con Claudia, con Soto, Con Arazt y poco más''.