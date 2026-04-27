Estela Grande explica qué son los reductores que utiliza con sus bebés: “Me ha cambiado la vida”

Natalia Sette 27 ABR 2026 - 10:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores un accesorio que le ha cambiado la vida a ella y a sus pequeños

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Estela Grande continúa compartiendo su aprendizaje diario en la crianza de sus gemelos, Luca y Liah. Tras sincerarse sobre lo complicado que le estaba resultando sincronizar las siestas y establecer horarios fijos, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido compartir con su comunidad qué son los reductores que utiliza con sus bebés y cómo le han ayudado.

La influencer, acompañada a compartir con sus seguidoras todo lo que le viene bien para sus hijos , ha desvelado el accesorio que ha conseguido que sus bebés finalmente descansen de forma prolongada tanto en el carrito como en sus cunas: los reductores. “Los reductores que utilizo con los bebés, lee esto amiga porque a mí utilizar estos reductores me ha cambiado el sueño de los bebés, y con ello, la vida”, ha confesado emocionada.

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Antes de dar con esta solución, Estela reconoce que meter a los pequeños en el capazo o dejarlos en la cuna era una tarea prácticamente imposible que terminaba siempre en llanto. “Antes no dormían nada en el capazo ni en la cuna, a los dos meses les cogí estos reductores, y ha cambiado todo”, ha explicado a sus seguidores. Al parecer, la sensación de amplitud de la cuna les generaba inseguridad, algo que estos nidos acolchados han logrado solventar.

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Según ha detallado la influencer, la clave del éxito reside en la sensación de recogimiento que proporcionan estos accesorios. “Se sienten como arropados, protegidos y ya son capaces de ir en el capazo del carrito tranquilos, os juro que antes era un show y un drama meterlos ahí. Y en la cuna lo mismo”, ha relatado con total sinceridad.

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Esta mejora en el descanso ha sido fruto de una investigación de Estela a fondo antes de adquirirlos: “Estuve leyendo mucho sobre estos reductores porque me habían hablado muy bien de ello”.

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La satisfacción de Estela es tal que no ha dudado en recomendarlo de forma tajante a cualquier madre que esté pasando por una situación similar de falta de sueño. “Ahora duermen con el reductor y buah... qué pena no haberlo comprado antes. 100% os lo recomiendo”, ha sentenciado. Con esto, la pareja de Juan Iglesias parece haber encontrado la paz necesaria para seguir afrontando el reto de la maternidad múltiple.