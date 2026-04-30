Natalia Sette 30 ABR 2026 - 18:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina sobre la controversia generada a raíz del discurso de Ana Brito sobre las influencers ‘lifestyle’

Susana Molina hace un 'house tour' de su impresionante casa en obras y desvela el dineral que le ha costado

Compartir







El mundo de las redes sociales se encuentra dividido tras las últimas declaraciones de Ana Brito. La creadora de contenido, conocida por su numerosos podcast, cuestionaba la fecha de caducidad de las influencers ‘lifestyle’ debido a sus “vidas de mentira”. Ante la polémica generada, Susana Molina ha hecho una reflexión. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dudado en defender a las de su sector .

Ana Brito hablaba alto y claro en el podcast de Vanitatis: “Creo que este tipo de influencer se va a acabar y que las que van a emerger son aquellas personas a las que sigues por su profesión”. La cómica fue más allá al admitir que este tipo de perfiles le generan “toxicidad” por mostrar vidas idílicas de “chavalas de 35 años ya con casas en Madrid y en la playa”.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina estalla tras las especulaciones sobre un posible embarazo en su última foto

Aunque su discurso contó con el apoyo de miles de usuarios que estuvieron de acuerdo, también ha provocado la reacción de aquellas creadoras de contenido que se han sentido aludidas. Entre ellas, Marta Pombo, que comentó directamente en ‘post’ y Susana Molino, que no dudó en expresar su opinión a través de sus ‘stories’.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina explica el motivo por el que no se operaría la nariz a pesar de planteárselo

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha centrado sus palabras en la “superioridad moral” de quienes necesitan argumentar públicamente por qué dejan de consumir un contenido. “Si la gente está cansada de las influencers… yo estoy cansada de la gente que tiene que argumentar por qué ha dejado de seguir a un influencer”, ha comenzado diciendo con total sinceridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Susana ha sido muy clara al señalar que, a diferencia de la televisión antigua donde el espectador estaba "atado" a una programación, ahora hay muchísimas opciones. “Lo que no entiendo es que ahora no es como cuando existía solo la televisión, que te imponían a los mismos famosos; ahora hay un abanico muy amplio”, ha recordado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para ella, el acto de dejar de seguir a alguien no debería estar ligado a la descalificación: “Sigue a quien te dé la gana, no creo que haga falta descalificar cada vez que dejes de seguir a alguien”. La influencer ha hablado también de la necesidad de “validación” que muestran este tipo de discursos. Según Susana, atacar al sector del estilo de vida se ha convertido en un recurso fácil para ganar el favor del público.

“La gente que hace esto necesita que le validen su opinión, esto es muy antiguo. Si necesitas validación, ponte a criticar a un influencer”, ha dicho con ironía. Susana ha puesto como ejemplo su propia relación con otros nichos de contenido como el ‘gaming’. “Yo, por ejemplo, no conecto con la comunidad ‘gamer’ y me parecería de ignorante ponerme a criticar el contenido de un chico de estos porque a mí no me gusta”, ha explicado.

Con este discurso, Susana Molina no solo defiende su forma de vida, sino que lanza un dardo directo contra las críticas constantes que reciben las influencers: “Dejad de seguir a quien os dé la gana, pero ese ‘speech’ de superioridad chirría”.