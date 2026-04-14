Natalia Sette 14 ABR 2026 - 18:14h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' idea unos outfits para el Coachella con la inteligencia artifical y su comunidad reacciona

Inma Campano toma una drástica decisión tras la muerte de Luna

Compartir







Inma Campano ha conseguido sorprender a sus seguidores con una iniciativa inesperada y muy creativa. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' ha decidido “asistir” a Coachella, como muchos otros influencers , de una forma muy distinta: utilizando inteligencia artificial para diseñar y mostrar sus propios looks ideales para el festival.

Lejos de viajar al desierto californiano como Tania Déniz o Melodie Peñalver , Inma ha querido ser sincera desde el principio. “Os diría no he podido ir este año pero no, es que nunca me han invitado”, ha comenzado confesando con total honestidad. Aun así, eso no le ha impedido sumarse, a su manera, a uno de los eventos más famosos del año.

PUEDE INTERESARTE Inma Campano reaparece con el corazón roto tras su dura pérdida

“Hay gente que va y ME ENCANTA verlos, lo disfruto muchísimo desde casa… pero este año he dicho, ya que no puedo ir… la ilusión de poder hacerme mi propio look para Coachella”, ha explicado. La sevillana ha dedicado varios días a imaginar, diseñar y dar forma a ese estilismo perfecto que, según ella misma, la representaría “al 100%”.

PUEDE INTERESARTE Inma Campano muestra su cambio físico tras engordar 15 kilos y responde a las críticas

“Llevo días pensando cómo sería MI look perfecto… algo que fuese yo”, ha contado. Finalmente, decidió compartir el resultado con sus seguidores, aunque no sin dudas: “Os lo dejo por aquí porque pensaréis que ridícula pero me hacía ilusión hacerlo”. En las imágenes, la creadora de contenido aparece con dos ‘outfits’ increíbles, uno en blanco y otro en negro, con clara inspiración a sus raíces andaluzas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como era de esperar, el vídeo no pasó desapercibido. Aunque hubo algunas críticas como: “No apto para un evento como este, no era feria de Sevilla” o “La IA es horrible”, la mayoría de comentarios fueron positivos. Muchos usuarios destacaron su creatividad y aseguraron que sería “de las mejor vestidas” si acudiera al festival, llegando incluso a pedir que la inviten en futuras ediciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Horas después, Inma reflexionaba sobre lo ocurrido en sus ‘stories’. “Tenía duda de subirlo porque pensaba que se iban a meter conmigo”, ha reconocido. Sin embargo, la reacción le ha hecho cambiar de perspectiva: “Me he dado cuenta de que hay varias creadoras que después de hacerlo yo, lo han hecho también”. Un giro inesperado que la pilló completamente de sorpresa. “Te crees que se van a reír de ti y hay gente a la que le inspiras”, ha dicho una una sonrisa en la cara.

De hecho, otros rostros conocidos como Anita Williams o Javy López, el exnovio de Ruth Basauri, se han sumado a esta tendencia, replicando la idea de crear looks mediante inteligencia artificial. “Haced las cosas que os apetecen”, ha terminado reflexionando Inma Campano.