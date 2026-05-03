Antía Troncoso 03 MAY 2026 - 20:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' dedica un mensaje por el Día de la Madre a las mujeres que, como ella, viven un tratamiento de fertilidad

Críticas a Marta Peñate por el dinero que le habría costado su casa: "Por justicia social y por vergüenza, no deberías compartirlo"

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Marta Peñate dedica por el Día de la Madre unas palabras a todas las mujeres que, como ella, han vivido o viven un tratamiento de fertilidad con el gran deseo de convertirse en madres. La exconcursante de 'Supervivientes' lleva un tiempo compartiendo su propia experiencia, marcada por dos abortos y varios intentos fallidos de quedarse embarazada, una realidad que ha querido visibilizar en sus redes sociales. Hoy, en una fecha tan señalada, la influncer lanza un importante mensaje.

El pasado abril, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' comunicaba el resultado negativo de su última trasferencia embrionaria. Un duro bache emocional que la influencer definía como estar en "un pozo": "Otra vez me vuelvo a llenar de ilusiones por quedarme embarazada y otra vez, negativo. Pero una se vuelve a pinchar, se vuelve a llenar de moretones...", confesó.

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En una fecha tan señalada como el Día de la Madre, Marta Peñate ha querido dirigirse a todas esas mujeres que atraviesan una situación similar a la suya para mandarles un mensaje de apoyo en el que ha puesto el foco en las emociones que pueden surgirles en un día como este, defendiendo que son totalmente válidas.

El sincero mensaje de Marta Peñate por el Día de la Madre

"Feliz día a todas las madres maravillosas y decirle a todas esas mujeres que pasan por un tratamiento de fertilidad, como yo, que esa sensación de envidia sana es normal", ha comenzado diciendo Marta Peñate, que, además, ha afirmado que siente que ella ya "está curada de espanto". Motivo por el cual asegura que este año lo ha llevado mucho mejor.

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"Yo también he tenido esa sensación de ver fotos de madres e hijas, vídeos preciosos y decir: 'Joe, yo no lo consigo", ha revelado. Por esto mismo, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha querido decirles a la mujeres que puedan estar sintiéndose de este modo que es algo normal.

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"No pasa nada por sentirse así. Si somos madres en un futuro, seremos unas madres maravillosas y si no lo somos, seremos igual de felices que todas esas mujeres que no tienen hijos". Además, la influencer ha explicado el motivo por el que ha decidido compartir este mensaje: "Yo este año no he tenido esta sensación, pero otros años sí y sé que a muchas mujeres les pasará".