Natalia Sette 23 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta cómo ha ido la ecografía de la semana 20 y confiesa que le han mandado a hacer unas pruebas especiales

Claudia Martínez y Mario González debaten sobre si mostrarán o no la cara de su bebé y llegan a una conclusión

Compartir







Claudia Martínez sigue compartiendo cada paso de su embarazo con sus seguidores. Tras anunciar el nombre que tendrá su primera hija en común con Mario González, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha acudido al médico para realizarse la ecografía de la semana 20. Después de realizársela, la influencer muestra su preocupación por lo que ha visto el médico.

Ya cuando se hizo la primera ecografía , la exconcursante de ‘Supervivientes’ lo publico en sus redes sociales. Esta vez, con una tan importante como la de la semana 20, no iba a ser menos. Realizarse esta ecografía es fundamental porque se hace un minucioso estudio de la anatomía del feto, detectando cerca del 60-90% de las malformaciones y confirmando el correcto desarrollo de órganos.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez se sincera sobre los problemas que le están ocasionando los cambios en su cuerpo por el embarazo

“Tenemos la eco de las 20 semanas que es una de las más importantes. Como todo el mundo me dice que es importante estoy muy nerviosa”, comenzaba diciendo a través de sus ‘stories’. Pronto le empezaron a llegar cientos de mensajes de sus seguidores preguntándole cómo había ido y ella no dudó en contestar. “Chicas todo bien, el doctor me ha recomendado que me haga las pruebas de ADN que ya me hice en su día (y que salieron bien) por un temita”, ha puesto junto a la imagen de la ecografía.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez comparte una foto con 15 años en el concierto de Justin Bieber

Esta frase ha hecho saltar las alarmas de su comunidad que no han dudado en volver a hablarle para preguntarle sobre “ese temita” por el que tiene que repetir las pruebas de ADN. “Ayer el doctor vio una cosita en la bebé por la que me recomendó hacerme las pruebas de ADN”, ha explicado con sinceridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La realidad es que estas pruebas ella se las hizo en otro hospital, por lo que en el que se hizo la ecografía, no consta en su historial médico. “Yo me las realicé porque quise, sin que nadie me las pidiera, simplemente por quedarme tranquila. Así que, cuando le dije que ya las tenía y que había salido todo bien, me dijo que entonces me quedara tranquila, que ya había adelantado el trabajo”, ha continuado diciendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aún así, se las va a hacer de nuevo para quedarse tranquila y descartar cualquier tipo de problema que pueda tener su hija. “Hasta que no hable con mi doctora estaré un poquito inquieta porque así soy. Pero repito: en principio con esos resultados ya queda descartada cualquier anomalía”, ha confesado queriendo ser sincera. Claudia deja claro que desde que visite a su psicóloga compartirá la información con todos sus seguidores para que ellos se queden también tranquilos.