Rocío Molina 04 MAY 2026 - 19:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla de los motivos de su ausencia durante cuatro meses y anuncia su nuevo proyecto personal

Elsa Mateos, de 'GH', responde a las críticas por sus fotos "haciéndose la guapa": su drástica decisión

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En los últimos días el nombre de Elsa Mateos ha vuelto a sonar con fuerza tras meses de silencio. La exconcursante de la decimonovena edición de 'Gran Hermano' ha reaparecido públicamente y ha traído cola la publicación con la que lo ha hecho: un posado muy explosivo que no ha dejado a nadie indiferente. Tantos han sido los comentarios y reacciones que ha provocado que la vasca ha explicado por qué ha estado desaparecida y se ha animado a hablar del proyecto nuevo en el que se ha aventurado.

A través de un vídeo en su perfil oficial de Instagram, la vasca de 30 años ha confesado que el tiempo en el que ha estado fuera de los focos y desaparecida de las redes sociales (sus 4 meses de ausencia) no ha sido casual, sino una pausa muy necesaria para trabajar en ella misma y volver con más fuerza.

Los mensajes que ha recibido en los últimos días han sido el motor que le ha impulsado a dar el siguiente paso: a abrirse por completo para contar lo que ha pasado y su proyecto nuevo. "No sabía muy bien cómo empezar este vídeo", ha comenzado diciendo para a continuación indicar que ahora sí "es el momento".

"No había llegado antes porque no estaba preparada, no era el momento, pero creo que todo en esta vida pasa por algo", ha explicado en relación al revuelo que la anterior semana generó su posado. Tanto para bien como por las críticas, la exconcursante de 'GH' se ha sentido cómoda y arropada al ser centro de atención y eso le ha animado a lanzarse del todo.

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La bilbaína ha aclarado a sus seguidores que en este momento está "muy fuerte de cabeza", cosa que no era antes así tras salir del reality y que por eso prefirió alejarse un tiempo de todo. "Mentalmente estoy en un momento increíble y por eso voy a empezar a abrirme con todas y con todos", ha declarado antes de confesar su nueva inquietud.

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Después de reconocer que tocó fondo, que se vio arrasada por el estrés y el diagnóstico de alopecia androgénica, del que sigue su tratamiento, Elsa Mateos ha encontrado en la rutina deportiva y en su entorno, la fuerza necesaria para verse bien. Esto ha conducido a que quiera ser visible en las redes y servir de ayuda para otros.

"Es el momento de empezar a generar contenido, a hablar, acercarme más a vosotras y a vosotros, que me podáis conocer más, a filosofar de la vida", ha confesado la vasca sobre su intención de tener más presencia en redes tras la buena acogida que ha sentido. Su objetivo es construir un espacio "bonito, seguro y cómodo" donde ella misma pueda mostrarse tal como es y que su comunidad la conozca más.