Mientras Lauren Sánchez sí desfiló por la 'red carpet', Bezos decidió saltársela y dejar que su esposa ocupara todo el protagonismo

Meryl Streep, Zendaya o Rosalía: las grandes ausencias de la gala MET, que se celebra esta noche en Nueva York

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La Met Gala 2026, celebrada en la noche de este pasado lunes, 4 de mayo, pasará a la historia no solo por los 'looks' de sus invitados, sino por la indignación.

La edición de este año del evento más exclusivo de la moda ha quedado empañada por un boicot sin precedentes, impulsado por activistas y respaldado por figuras públicas, que ha puesto en el centro de la polémica a Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, patrocinadores de la gala.

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Organizada, como es habitual, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, debía girar en torno al concepto 'Fashion is Art'. Pero mientras dentro del museo desfilaban diseños inspirados en el arte, fuera se vivía una escena completamente distinta: pancartas, performances y carteles criticando el evento han convertido la alfombra roja en un clara represalia a la institución.

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10 millones de dólares para 'pagar' su invitación

Y es que el fundador de Amazon habría aportado en torno a 10 millones de dólares para financiar la gala, rompiendo con la tradición de que fueran casas de moda las principales patrocinadoras. A esto se suma el coste habitual del evento: entradas que rondan los 75.000 o 100.000 dólares por persona y mesas que alcanzan cifras cercanas a los 350.000 dólares.

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Para la organización, liderada por Anna Wintour, esta inyección económica garantiza la continuidad del Costume Institute. Para los críticos, en cambio, representa que la élite utiliza la cultura como escaparate de poder.

Mientras su mujer sí desfiló por la 'red carpet', Bezos decidió saltársela y dejar que su esposa ocupara todo el protagonismo, accediendo discretamente por una entrada diferente y siendo solo fue fotografiado una vez dentro.

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Protestas, carteles y pancartas inundan Nueva York

Ya semanas antes de la gala, el colectivo activista 'Everyone Hates Elon' lanzó una campaña de boicot que se extendió por toda Nueva York. Carteles, proyecciones y acciones inundaron la ciudad denunciando la presencia del magnate.

Las críticas apuntaban directamente a Amazon: condiciones laborales denunciadas por trabajadores, el apoyo del multimillonario al ICE, la policía migratoria de Donald Trump, y acusaciones de evasión fiscal. Y esta noche no iba a ser menos.

Carteles como "Patrocinado por la explotación laboral", "La moda no puede blanquear la desigualdad", Amazon Prime Gala", "Amazon, impulsado por el ICE", "Boicot a la Met Gala de Bezos", "Si puedes comprar la Met Gala, puedes pagar más impuestos" o "La democracia ya pasó de moda. Código de vestimenta: ignorancia deliberada" han atestado la ciudad. Una muestra clara del descontento generalizado.

"No hay glamour en la explotación"

En barrios como Manhattan y Brooklyn, los mensajes eran imposibles de ignorar. "Tax the rich", "No hay glamour en la explotación" o "La alfombra roja está manchada" han aparecido en marquesinas, muros y estaciones de metro.

Además, se organizó un desfile alternativo, bautizado como 'Ball Without Billionaires', donde trabajadores de Amazon desfilaron como modelos, denunciando la desconexión entre la élite cultural y la realidad con pancartas que decían: "No se puede comprar lo genial" y "El trabajo es arte", entre otros.

Para los organizadores del boicot, la Met Gala representaba este año una contradicción difícil de justificar: un evento cultural y benéfico financiado por una de las mayores fortunas del planeta.

A escasos metros del museo, grupos de manifestantes se concentraron con pancartas en las que se leía: "No es arte, es propaganda", "Sin justicia no hay gala" y "Vuestro lujo, nuestra precariedad". Las imágenes de la alfombra roja, retransmitidas en todo el mundo, contrastaban con las de una ciudad movilizada.

Polémica también dentro de la gala y la ausencia de estrellas y del alcalde

La polémica no solo se vivió fuera de la Met Gala. También desde dentro. Algunas figuras acudieron sin pronunciarse, mientras que otras no han tardado en expresar abiertamente su rechazo. La actriz Taraji P. Henson llegó a preguntarse públicamente: "¿Qué estamos haciendo?", criticando la incoherencia de asistir a un evento financiado por Bezos mientras se defienden causas sociales.

Estrellas como Meryl Streep o Zendaya decidieron no acudir a la cita. Pero la decisión más significativa fue la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien canceló su asistencia en el último momento asegurando que su enfoque está en la "asequibilidad". Su ausencia, inédita en la historia del evento, ha sido leída como un posicionamiento claro frente a la polémica.

Todo ello ha abierto una grieta en la imagen tradicional de la Met Gala difícil de reparar. El evento se presenta como una celebración de la creatividad y la filantropía, pero en los últimos años, las protestas se han vuelto tan comunes como el ambiente de lujo que rodea al evento, con manifestaciones centradas en temas como la guerra en Gaza o el cambio climático. Habrá que esperar al año que viene para ver, en esa ocasión, que polémica marcará la gala.