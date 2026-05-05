Celia Molina 05 MAY 2026 - 14:13h.

El Tribunal ha evaluado los tres delitos de forma individual, por lo que ninguno de ellos supera la barrera de los dos años de cárcel

Diego 'El Cigala' negó maltrato a su mujer y atribuyó la denuncia a los celos durante su juicio

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Tras haber sido condenado en firme a dos años y un mes prisión (25 meses) por tres delitos de violencia de género contra su expareja sentimental, Quina Méndez, madre de sus dos hijos, el cantaor Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como 'El Cigala', ha conseguido eludir su entrada en la cárcel. Un tribunal ha decidido evaluar los tres casos individualmente, de manera que ninguno de ellos supera los 24 meses de prisión, ratio por el que podría ser encarcelado en España.

En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera impuso sobre el cantante tres penas de 11,8 y 6 meses (25 meses en total) y un cuarto delito por el que le obligaron a permanecer 25 días de localización permanente. Los hechos a los que se refería la sentencia conjunta fueron tres:

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El primero fue una agresión cometida sobre la víctima en un hotel de Jerez y por el que el tribunal le impuso seis meses de prisión y una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años. Se aprobó también un segundo delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la misma mujer por una agresión ocurrida en un hotel de Palafrugell (Girona), por el que se le impusieron ocho meses de cárcel y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros durante otros dos años.

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El cantaor fue condenado a 11, 8 y 6 meses de cárcel

Por último, el mismo juzgado le condenó por un delito de malos tratos agravado -ocurrió en presencia de sus hijos- por otra agresión cometida en la casa de Jerez en la que estaban conviviendo y por la que le impuso una pena de 11 meses de prisión y el mismo régimen de alejamiento.

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Durante el juicio, que se celebró en el invierno de 2024, su exmujer aseguró que El Cigala la había maltratado "casi desde el inicio de su relación", si bien él declaró que "jamás le había puesto una mano encima a ninguna mujer" y que Quina le había amenazado con denunciarle falsamente por malos tratos "si no llegaban a un acuerdo económico" entre los dos. La citada sentencia le dio la razón a su exmujer, pero fue recurrida por el cantaor.

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Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cádiz ratificó la condena, desestimando todos los recursos que se habían interpuesto. Sin embargo, tal y como informa el Diario Sur, el tribunal ha acordado ahora concederle la remisión condicional al considerar que cumple los requisitos -que ninguna de las penas, de forma individual, supere los 24 meses- y que "no se desprende pronóstico de reiteración delictiva" ni "riesgo sobre la integridad personal de la víctima".

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La nueva sentencia obliga a El Cigala a no cometer nuevos delitos en un plazo de 26 meses y a respetar la orden de alejamiento de los 200 metros de su exmujer. También deberá participar en un programa formativo de educación sexual, igualdad de trato y violencia de género y pagar una multa de 1.200 euros.