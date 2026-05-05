La última adquisición de Irene Rosales para su casa: de madera, extensible y por 135€

Natalia Sette 05 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' comparte con sus seguidores todos los cambios que ha hecho en su hogar

Irene Rosales y su novio Guillermo comunican una feliz noticia

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Irene Rosales ha decidido refugiarse en su hogar y en los suyos en medio del torbellino mediático que ha protagonizado Kiko Rivera tras su reciente entrevista. La exconcursante de ‘GH DÚO’ de ‘El tiempo justo’ ha preferido centrarse en poner a punto su casa con pequeños cambios. La colaboradora ha compartido su nueva adquisición por 135€.

Tras meses de búsqueda, la sevillana ha encontrado por fin una pieza clave para su salón. “Lo que estaba montando esta mañana era esta mesita”, ha comenzado explicando a través de sus redes sociales. Se trata de un mueble funcional que cubre una necesidad que Irene tenía desde hace tiempo. Muy satisfecha con la compra, se la recomienda a todos sus seguidores.

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“He encontrado por fin esta mesita típica elevable solo hacia arriba, no quería la que se pone normalmente en el salón que es bajita”, ha detallado. La versatilidad ha sido el factor fundamental para su compra. “Puedes comer aquí perfectamente”, ha explicado contenta. Esta mesa de centro, de diseño atemporal y madera, destaca por ser extensible y de altura regulable, habiéndole costado un total de 135 euros más 30 euros de gastos de envío.

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Además de la practicidad de su altura, Irene ha valorado positivamente que pueda hacerse más pequeña para ahorrar espacio en su casa. “Está muy bien porque si la cierro hay una parte que se puede guardar y queda más chiquita”, ha señalado mientras mostraba el mecanismo. Pero esta no es la única novedad de decoración nueva en su domicilio, la colaboradora ha adelantado que tiene más contenido preparado para sus seguidores: “También tengo que haceros un video del sofá que me ha llegado a casa”.

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Con estas renovaciones, Irene Rosales intenta darle poco a poco un aire renovado a su salón. “Aquí van mis pequeños cambios”, ha terminado diciendo. Compartiendo estos momentos con total normalidad, Irene deja claro que quiere dejar todo tipo de polémicas y enfrentamientos de lado y centrarse únicamente en ella y su familia.