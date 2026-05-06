Natalia Sette 06 MAY 2026 - 12:32h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' publican un video en el que muestran cuánto dinero se han gastado en México y sus seguidores se quedan en shock

Claudia Martínez se sincera sobre los problemas que le están ocasionando los cambios en su cuerpo por el embarazo

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Claudia Martínez y Mario González volaron hasta México para pasar una ‘babymoon’ mágica, en hoteles de lujo, con excursiones increíbles y muchas primeras veces. Queriendo compartir todo lo que han hecho con su comunidad, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han publicado un video en el que se ve cuánto se gastan en un día de compras. Sus seguidores se quedan en shock y aseguran que los han estafado.

Lo que los exconcursante de ‘Supervivientes’ pensaron que iba a ser un video entretenido y divertido, ha vuelto locos a sus seguidores. El ‘reel’ comienza con los protagonistas en Los Cabos, buscando souvenirs para sus familiares y amigos. “Lo primero son los imanes, tengo que llevarle a mi familia y a 5 de vosotras. Mirad qué tienda más bonita”, empieza diciendo la influencer mientras enseña una tienda repleta de imanes.

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Aunque los imanes escogidos son preciosos, su comunidad se queda alucinando con los precios. 12 imanes y una botella de agua les han costado 83€, lo que significa que han pagado alrededor de 7€ por imán. Pero eso no acaba ahí, todavía le quedan más regalos por comprar. “Ahora vamos en búsqueda de un regalito para Borja y Jessica para agradecerles que se hayan quedado con Cody todos estos días”, ha explicado Claudia.

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Le compran una taza al padre de la creadora de contenido, un pequeño muñeco a Hugo, el hijo de Mario, y dos vasos de chupitos en forma de botas cowboy para sus amigos. Todo esto les sale por 47€. Por el momento, ni Claudia ni Mario parecen ver nada raro con los precios, ambos están emocionados por poder llevarle un detalle a sus seres queridos.

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Sin embargo, la siguiente compra sí que les parece cara. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le compra a su madre una matrícula decorativa y un pequeño juguete para su bebé que cuesta 49€. A pesar de que les parece que tiene un precio elevado, la pareja debe continuar disfrutando de su viaje y terminan el día comiendo por 20€, subiendo a una noria por 12€ y el taxi para volver al hotel por 60€.

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En total, los futuros papás se han gastado en un día de compras en Los Cabos 270€, una cantidad que les ha parecido completamente desmesurada a sus seguidores. “Madre mía menudo atraco ¿seis imanes y un agua cincuenta y pico euros?”, le ha escrito una usuaria. “¿Qué caro no? No me esperaba esos precios en México”, añadía otra. Claudia, al ver que la mayoría de comentarios eran así, ha escrito: “¿Me han timado no?”

Un internauta se lo ha terminado de confirmar comparando los precios que pagó la pareja con los que pagó él: “Te han timado yo fui a México y saqué casi todos los imanes por 20 pesos cada uno lo q es 1€”. Aún así, Claudia y Mario se quedaron satisfechos con sus compras y disfrutaron mucho del día.