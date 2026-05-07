Rocío Molina 07 MAY 2026 - 16:02h.

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' quiere zanjar de una vez por todas un tema que le ha traído muchos problemas

Ágatha Ruiz de la Prada, desolada ante el deterioro de su piscina en Mallorca tras la orden definitiva de su demolición: "Es una pesadilla"

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Tras más de dos décadas de disputas legales y mediáticas, Ágatha Ruiz de la Prada ha manifestado que ya no puede más y tras desfilar con sus diseños en la Fashion Week Latam 2026, la diseñadora ha hablado de la situación que atraviesa y lo cansada que está con el tema del derribo de su piscina de Mallorca. Defendiendo siempre que no hay motivo para esto y que su propiedad entraba dentro de la legalidad previa a la ley de costas, la que fuera concursante de 'Bailando con las estrellas' ha confesado que tiene "muchas ganas de que acabe esta polémica".

La mediática diseñadora está cansada de los constantes debates en torno a la casa que tiene en Mallorca por su construcción en una zona de dominio público marítimo-terrestre. Un problema que para ella no es algo nuevo, pero que en las semanas ha cobrado de nuevo fuerza. "Llevo 25 años con la polémica", ha admitido Ágatha Ruiz de la Prada ante los periodistas que le han preguntado. Con el recuerdo aún de la que asegura que era "la piscina más bonita del mundo" es con lo que se quiere quedar tras el abandono que ha sufrido y de lo que ella considera "una pesadilla" a la que quiere poner fin.

El desgaste que ha sufrido con años de lucha en los tribunales para mantener la piscina y el embarcadero privados que tiene en esta casa en la costa dels Pins, Mallorca, propiedad que adquirió con su entonces marido Pedro J. Ramírez en 1999 y que ella se quedó tras su separación en 2017, le han hecho ya no gastar más fuerzas en algo que siente perdido. "Empecé en el 2004 o así. Y estoy deseando quitarla", ha admitido después de haber pagado muchos permisos y de haberlo intentado todo con tal de conservarla.

La diseñadora y exparticipante de 'Bailando con las estrellas' ha estado durante años en tiras y aflojas y tras varios recursos en Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad y en abril de 2026 se ha firmado la orden definitiva que ha puesto de relieve este tema. Ágatha Ruiz de la Prada ha atribuido todo el acoso que ha recibido a "envidia" que le tienen y a motivos de los grupos independentistas, pero tiene claro que quiere dejar de luchar y que con estas últimas declaraciones quiere zanjar para siempre este tema.