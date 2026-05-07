Natalia Sette 07 MAY 2026 - 18:49h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo se encuentra su perro tras estar varias semanas con un brote de brote de diarrea y vómitos

Lola Mencía comparte unas fotos antes de su liposucción y explica por qué se ha operado por segunda vez

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Lola Mencía aparece en sus ‘stories’ de Instagram muy preocupada por el estado de salud de su perro. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho saltar todas las alarmas sobre su mascota al pedir consejos a sus seguidores sobre lo que hacer con él. La influencer, que ha sufrido una dura pérdida recientemente , comparte qué le ha pasado y cómo se encuentra.

Por todos es sabido el amor que siente Lola por sus perros, Horus y Kun, y cuándo uno de los enferma, ella lo pasa realmente mal. La influencer explica que el animal no termina de recuperarse desde que sufrió un fuerte brote en Semana Santa. “Siempre ha sido muy delicado del estómago, pero desde entonces no remonta de la diarrea, los vómitos y el adelgazamiento”, ha explicado visiblemente afectada.

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Tras someterle a diversas pruebas médicas, la de León ha revelado el diagnóstico que le han dado los especialistas: “Concluimos, a falta de una biopsia, que es IBD (Inflamación del intestino crónica)”. Esta enfermedad es una patología compleja que afecta al sistema digestivo de los perros, provocando que las paredes del intestino se inflamen de forma persistente. Esto impide que el animal absorba correctamente los nutrientes, lo que explica la debilidad de Kun. “No digiere bien las proteínas y según entran, salen”, ha continuado contando.

El mayor temor de la concursante de ‘Supervivientes’ es que los niveles de albúmina sigan cayendo, lo que complicaría drásticamente el cuadro clínico. “Si siguen bajando hay que hacer transfusión de plasma, esperemos no llegar a ese punto”, ha dicho con esperanza. Además, existe un riesgo añadido muy serio: la posibilidad de que “su hígado libere líquido que termine en los pulmones, el estómago o incluso en sus patitas”, algo que empeoraría su estado general.

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Para intentar mejorar la situación, Lola ha comenzado un tratamiento que combina medicación y una dieta estricta. “Le estamos empezando a dar proteína de conejo, pienso monoproteico... y a ver si esto lo tolera”, ha explicado, añadiendo que la veterinaria le ha recomendado duplicar la dosis de corticoides para frenar la inflamación.

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Afortunadamente, tras días de mucho sufrimiento, parece que hay una pequeña mejora. Lola ha compartido con alegría que Kun ha pasado su primera noche tranquila: “Hoy ha sido el primer día que no me despierta a las tantas de la mañana para sacarle porque se caga. Parece que hoy hemos avanzado un poquito”. Con esto, la influencer mantiene la esperanza de que su perro mejore pronto.