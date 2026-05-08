El joven fue arrestado junto a otro individuo tras herir presuntamente con una pulsera de pinchos metálicos a agentes policiales

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de abril, y la periodista ha decidido romper su silencio, ofreciendo una versión distinta de lo sucedido

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El hijo de la periodista y escritora Marta Robles, Mitch Robles, ha sido detenido tras verse presuntamente implicado en un altercado con varios agentes de policía.

Así lo ha comunicado este jueves, 8 de mayo, 'The Objective', una noticia que ha generado un enorme revuelo mediático no solo por la gravedad de los hechos que se investigan, sino también por la persona implicada, el joven actor nominado al Premio Goya por su papel en 'Romería'.

Según ha explicado el citado medio, Mitch Robles habría protagonizado un tenso episodio con varios agentes durante una intervención policial ocurrida el pasado 30 de abril en Madrid.

Los detalles del altercado

De acuerdo al atestado, la policía procedió a identificarle a él y a otro individuo que le acompañaba tras advertir que ambos presentaban "aparentes síntomas de estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente" mientras increpaban a los viandantes y alteraban el orden público.

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Robles, ante la situación, y tal y como se ha trasladado, habría recriminado a los agentes "si tenían algún problema", acercándose al vehículo policial. En ese momento, y tras intentar abrir la puerta del coche oficial, los agentes salieron del coche para proceder a detenerle, cuando Robles habría comenzado a agredirles, llegando a utilizar una pulsera de pinchos metálicos contra los agentes que les provocó diversas heridas.

La información apunta a que el joven terminó siendo arrestado y que, horas después, ambos quedaron en libertad a la espera de pasar a disposición judicial.

La reacción de Marta Robles

Aunque por el momento no han trascendido detalles oficiales sobre la situación judicial del actor, la noticia no ha tardado en viralizarse, y ahora, ha sido la propia Marta Robles quien ha decidido romper su silencio y ofrecer su versión de lo ocurrido, desmintiendo el atestado policial.

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"Es justo lo contrario. Estamos aterrados de pensar que a veces parece que los buenos son los malos", ha manfiestado.

Por su parte, ha añadido que "fue una agresión policial con mucha brutalidad hacia mi hijo y un amigo" y que ya se están tramitando las correspondientes denuncias.